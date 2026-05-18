    • 18 de mayo de 2026 - 22:15

    San Juan se prepara para vivir una jornada polar con temperaturas de hasta 2°C: cuándo se dará según el SMN

    El ingreso de una masa de aire helado provocará uno de los días más fríos del año en la provincia. El frío intenso continuará durante gran parte de la semana.

    frio domingo
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan se prepara para atravesar este martes una de las jornadas más frías del año, en medio de un escenario climático plenamente invernal que ya fue catalogado como “polar” por los pronósticos meteorológicos.

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    De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el martes será el día más frío de la semana debido al fuerte ingreso de aire helado que continuará afectando a gran parte de la provincia. Las temperaturas mínimas descenderán hasta los 2 grados, mientras que las máximas apenas alcanzarán los 17°C, consolidando un panorama de frío intenso en todo el territorio sanjuanino.

    Además de las bajas temperaturas, la combinación de humedad, nubosidad y viento provocará una sensación térmica todavía más baja, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando el descenso térmico se hará sentir con mayor intensidad.

    El fenómeno marcará un cambio rotundo respecto de las jornadas templadas registradas en semanas anteriores y obligará a los sanjuaninos a volver a sacar abrigo pesado en distintos puntos de la provincia.

    No habrá alivio porque las condiciones frías persistirán durante gran parte de la semana. Para el miércoles se espera una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 16°C, valores similares a los previstos para el jueves, manteniendo un ambiente típicamente invernal en San Juan.

    Ante este escenario, especialistas recomiendan extremar cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, además de prestar atención a los cambios bruscos de temperatura durante las primeras horas del día.

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