Los detalles exclusivos de la reunión de la JUFEJUS con el ministro Mahiques en San Juan: del "vengo a poner la cara" al desembolso millonario

Este lunes, la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JUFEJUS), Emilia María Valle , realizó un balance “muy positivo” de la asamblea del organismo desarrollada en San Juan, donde fue reelecta por unanimidad al frente de la institución y donde se concretaron reuniones clave con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques , y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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La ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco destacó la organización de la Corte sanjuanina y remarcó la intensa agenda institucional que se desplegó durante varias jornadas. “Realmente ha sido una organización espectacular por parte de la Corte de San Juan”, sostuvo Valle, en Informadísimos de Radio Colón, al agradecer al titular de la Corte provincial, Daniel Olivares Yapur, y a la secretaria de JUFEJUS, la ministra Adriana García Nieto.

La dirigente judicial repasó que las actividades comenzaron con el Foro de Comunicación Judicial, donde se firmó un convenio con FOPEA, continuaron con encuentros de REFLEJAR y culminaron con la asamblea de renovación de autoridades de la entidad federal. “Fuimos reelectos en mi carácter de presidenta y como vicepresidente Fabián Vittar”, señaló Valle sobre la votación que definió la nueva conducción por los próximos dos años.

Sobre la participación del ministro de Justicia de la Nación, Valle reconoció que no es habitual la participación de un funcionario nacional de ese nivel en las reuniones de JUFEJUS y calificó el gesto como “muy importante”. “Realmente fue un gesto del ministro”, aseguró. Incluso contó que antes de la reunión le consultó si habilitaría preguntas abiertas de los magistrados y que el funcionario respondió: “Sí, porque yo vengo a dar la cara”.

Según explicó, durante el encuentro se abordaron distintos reclamos de las provincias, entre ellos el sostenimiento económico del denominado Bus Federal , el sistema de comunicación interjurisdiccional que conecta a los poderes judiciales provinciales y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Valle detalló que el Ministerio de Justicia mantenía pendiente parte de una transferencia comprometida para el funcionamiento de la herramienta y celebró que Mahiques anunciara en San Juan la acreditación de esos fondos. “Fue uno de los anuncios que hizo ahora cuando fue después de la asamblea el ministro Juan Bautista Mahiques, que ya había sido transferido”, indicó.

Según explicó la titular de JUFEJUS, el convenio firmado con el Ministerio de Justicia contemplaba un aporte total de 110.000 dólares para sostener el funcionamiento de la plataforma tecnológica. Valle detalló que Nación ya había girado una primera mitad, pero restaba completar la transferencia.

La titular de JUFEJUS también reveló que las provincias plantearon preocupación por la desfederalización del narcomenudeo y los costos que afrontan las jurisdicciones para sostener investigaciones y laboratorios especializados. “Estamos desbordados”, advirtió, al mencionar además la emergencia carcelaria y la necesidad de financiamiento para equipamiento técnico y reactivos.

El encuentro con el BID en Sierras Azules

En línea con lo que había anticipado DIARIO DE CUYO, Valle confirmó que las Cortes provinciales mantuvieron una actividad especial con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo en la finca Sierras Azules, en el marco de un bootcamp sobre innovación judicial.

“Era una actividad organizada por el BID y por JusLab, con la organización de la Corte de Justicia de San Juan y JUFEJUS”, explicó.

La jueza reveló que el organismo internacional ya viene trabajando junto a las Cortes provinciales y recordó que financió concursos de innovación destinados a mejorar el acceso a justicia de personas en situación de vulnerabilidad.

“Fueron presentados más de 100 proyectos y fueron ganadores nueve que fueron financiados por el BID”, destacó.

Además, explicó que el organismo impulsó un relevamiento técnico para medir el nivel de madurez digital y ciberseguridad de los poderes judiciales provinciales. “Ya nos mostraron un mapa de color de cómo estamos las provincias en ciberseguridad y ahora avanzaban en la madurez digital”, señaló.

Valle indicó que el BID se comprometió a continuar acompañando procesos de innovación y posibles líneas de financiamiento. “Si uno no evalúa cómo estamos en materia de seguridad y madurez digital, no podés llegar a un buen resultado”, afirmó.

Juicio por jurados y defensa de la independencia judicial

Valle volvió a defender el sistema de juicio por jurados y valoró el proceso de implementación que impulsa San Juan. “La ciudadanía ha demostrado una responsabilidad, un sentido común y un compromiso enormes”, sostuvo.

La magistrada aseguró que en Chaco, donde el sistema ya funciona, las encuestas reflejan un alto nivel de satisfacción de quienes participaron como jurados y destacó que los fallos populares no generan el nivel de conflictividad social que sí producen algunas resoluciones técnicas.

También insistió en que uno de los principales objetivos de JUFEJUS es preservar la independencia de los poderes judiciales provinciales frente a presiones políticas. “Cada vez que hay alguna suerte de amenaza, nosotros salimos en defensa”, remarcó, al señalar que la entidad federal actúa ante intentos de condicionamiento a magistrados o pedidos de intervención sobre poderes judiciales provinciales.