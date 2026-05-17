El diputado libertario Quintar intentó comprar un Tesla en 2025 pero fue estafado por una concesionaria

El diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, presentó una denuncia por estafa contra una concesionaria de Pilar tras pagar US$285.000 por una camioneta Tesla Cybertruck en agosto de 202 5 que jamás le fue entregada.

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El caso, investigado por la Justicia bonaerense, derivó en allanamientos y el secuestro de 19 vehículos de alta gama valuados en más de US$1,2 millones.

La operación fallida se remonta a agosto de 2025, cuando el legislador jujeño negoció la compra de una Tesla Cybertruck 0km con la empresa denunciada. Quintar abonó la totalidad del monto acordado mediante una combinación de transferencias bancarias y dinero en efectivo. Los vendedores se comprometieron a entregar el vehículo en un plazo determinado, pero ese compromiso nunca se cumplió pese a los reiterados reclamos del comprador.

Ante la falta de entrega y el vencimiento del plazo, el diputado formalizó la denuncia el 17 de abril de 2026 ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Pilar. La causa se caratuló como estafa y asociación ilícita, y apunta contra una pareja de 42 y 44 años, dueños de la concesionaria.

La Policía Bonaerense determinó que los imputados operaban bajo un esquema societario presuntamente destinado a captar potenciales compradores de vehículos premium.

Las investigaciones derivaron en allanamientos a finales de abril en el local denunciado y en el domicilio particular de los acusados. Ambos fueron detenidos momentáneamente y luego liberados.

Posteriormente, se detectó que los investigados trasladaban vehículos y bienes hacia otro punto en Del Viso, donde se realizó un nuevo allanamiento en las últimas horas. En ese operativo se incautaron los autos de alta gama que fueron embargados para responder al perjuicio económico sufrido por el diputado.

Entre los vehículos secuestrados aparecen una Pick Up Dodge RAM, una Volkswagen Amarok, un Toyota Hilux, un Ford Territory, dos BMW, un Mercedes Benz GLA250, un Jeep Grand Cherokee, entre otros.

Cómo sigue la causa

La investigación está a cargo de la UFI N° 2 de Pilar y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial San Isidro. Los investigadores sospechan que la maniobra podría haber afectado a más compradores y que la estructura societaria utilizada por los imputados tenía como fin facilitar la captación de víctimas y el ocultamiento de bienes.

Hasta el momento, el diputado no habría recuperado el dinero invertido en la primera operación.