"Recogimos el guante": el ministro Mahiques habló de las vacantes judiciales, defendió a la continuidad de Rago Gallo y prometió definir el Federal Nº1 de San Juan

En el marco de la asamblea anual de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JUFEJUS), el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, mantuvo una entrevista exclusiva con DIARIO DE CUYO en el Hotel Del Bono Park. Se trata de la primera vez que un integrante del Gabinete del presidente Javier Milei concede un mano a mano a un medio sanjuanino desde el inicio de la actual gestión nacional.

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Durante la charla, el funcionario destacó la relación institucional con las cortes provinciales y remarcó que el Gobierno nacional busca “aceitar” el vínculo con las justicias de todo el país. En ese contexto, confirmó que el Ministerio cumplió con una asistencia económica comprometida con las provincias y sostuvo que uno de los grandes desafíos actuales es profundizar la incorporación de herramientas tecnológicas y mecanismos de intercambio de información para combatir el delito de manera más eficiente.

Mahiques también abordó uno de los temas centrales de su gestión: la cobertura de vacantes judiciales. Reveló que al asumir encontró más de 300 pliegos demorados y aseguró que ya se avanzó con el envío de más de 150 nominaciones al Senado. En el caso de San Juan, confirmó que el pliego para el Juzgado Federal Nº1 “se resolverá en breve” y defendió la necesidad de fortalecer juzgados estratégicos para garantizar una Justicia “ágil, transparente e independiente”.

—Ministro, segunda vez en San Juan en menos de diez días. Estuviste en la Expo Minera y ahora en el encuentro federal de cortes.

—Sí, sí, conocía. Me gusta mucho, me siento muy bienvenido. De hecho, asumí hace poco, pero la única provincia a la que viajé hasta ahora es San Juan. La semana pasada estuve el jueves pasado y hoy es viernes, así que en una semana vine dos veces.

—¿Qué te dejó la experiencia de la Expo Minera?

—Vine acompañando a la comitiva que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un tema que me es ajeno. No hubo preguntas ni cuestionamientos referidos a mi materia, que es la Justicia. Pero fue una experiencia muy interesante. No conocía el ámbito y me sorprendió muchísimo la convocatoria, la feria posterior, el desarrollo. La verdad que impresionante.

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—Hoy participaste del encuentro de JUFEJUS. ¿Qué balance hacés?

—Para mí es un orgullo que me inviten a la reunión de JUFEJUS y sobre todo a la reunión donde se eligen autoridades. Yo conozco a la mayoría de los miembros. Y la convocatoria de hoy, tengo entendido, fue récord, con 58 miembros de distintas cortes del país. Eso le da otra entidad, otra envergadura muy relevante.

—¿Y qué relación buscan construir con las Cortes provinciales?

—La relación se tiene que aceitar más. Por ahí en los últimos tiempos no fluyó como yo creo que tiene que fluir. Y todos plantean las necesidades que creen tener y nosotros damos la respuesta que creemos que tenemos que dar.

—¿Hubo anuncios concretos?

—Sí. Nosotros cumplimos el compromiso que había asumido el ministro anterior, Mariano Cúneo Libarona, de una ayuda económica para las Cortes provinciales. Faltaba una cuota. Nos juntamos la semana pasada en Buenos Aires y hoy vinimos ya con la transferencia hecha. Cumplimos como corresponde.

—¿Qué otras herramientas de colaboración están trabajando?

—Hay un montón de proyectos interesantes en marcha. Por ejemplo el bus Justicia Federal, que es algo necesario para combatir el delito. Tiene que haber interlocución e intercambio de información entre todas las justicias del país. Porque si hay barreras, fronteras, el delito eso no lo ve y va a estar siempre un paso adelante nuestro.

—También mencionaste a los juzgados de Paz.

—Sí, porque son los primeros que reciben el conflicto. Son los que están muy cerca de la ciudadanía y hay que prestarles más atención y darles más importancia.

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—Cuando Milei te designa ministro, ¿qué es lo primero que te pide?

—Hacer que la Justicia sea transparente, independiente, ágil. Eso es lo que el Presidente tiene en la cabeza.

—Y para eso hacen falta nombramientos.

—Bueno, claro. Para que la Justicia sea ágil, independiente y dé respuestas a la sociedad, una de las cosas que tienen que pasar es que haya jueces o fiscales, que haya magistrados.

—¿Con qué situación te encontraste al asumir?

—Yo asumí y en el Ministerio teníamos 302 o 303 pliegos. Inédito. No reconozco cuál fue el motivo que generó que se acumulara tanta vacancia. Pero en dos meses y cinco días ya entraron al Senado 153 pliegos y algunos todavía están en Presidencia. Recogimos el guante, nos pusimos a trabajar y mandamos pliegos de todas las provincias que tenían necesidades.

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—¿Qué pasa puntualmente con San Juan?

—En San Juan mandamos el pedido de nuevo acuerdo para el doctor Leopoldo Rago Gallo y resta definir un juzgado estratégico como es el Juzgado Federal Nº1, que además tiene competencia electoral. Y eso se va a resolver en breve.

—Se habla mucho de posibles candidatos para ese juzgado. Incluso surgió el nombre del mendocino Gonzalo Gassull. ¿Tenés un preferido?

—No, la verdad es que no empezamos a debatirlo todavía. El Presidente es quien tiene que decidir. Yo como ministro le recomiendo un candidato y el Presidente, si está de acuerdo, lo eleva.

—¿Todavía no analizaste los nombres?

—No, todavía no empecé a verlos. Pero créanme que los voy a ver y lo vamos a resolver en breve.

—¿Conocés a alguno de los ternados?

—Conozco a uno. No soy ni cerca amigo. Los otros no los recuerdo.

—¿Tuviste reuniones con la Justicia Federal sanjuanina durante esta visita?

—No, vine al encuentro de JUFEJUS. De acá me voy al almuerzo y después vuelvo a Buenos Aires. Mi estadía dura cuatro o cinco horas. Más adelante seguramente tendré reuniones con la Justicia Federal de San Juan, Mendoza y San Luis.

—La Corte Suprema impulsa cambios en el sistema de selección de jueces y fiscales. ¿Cuál es tu mirada?

—Todo lo que sirva para transparentar la elección de un juez me parece bien. Todo es debatible. Yo soy un convencido de que la decisión de nominar un juez y ponerlo en funciones es una de las decisiones más trascendentales que tiene un presidente, por la función, por la durabilidad del cargo y por las decisiones que tiene que tomar ese magistrado.

—¿Entonces apoyás el debate?

—Todo debate cuyo objetivo sea mejorar una situación, bienvenido sea. Es una discusión que se tiene que dar en el Consejo de la Magistratura.

—Última pregunta. ¿Por qué decidieron respaldar la continuidad de Rago Gallo?

—Evaluamos las condiciones del magistrado, la situación particular del juzgado, del fuero y de la jurisdicción. En este caso creímos que era necesario mandar el pliego. Tomamos la decisión y la mandamos.