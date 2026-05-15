El ministro Mahiques, en exclusiva con DIARIO DE CUYO: la terna del Juzgado Federal N°1 y la promesa de una definición "en breve"

En medio de la asamblea anual de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas (JUFEJUS), que reunió en San Juan a más de 50 jueces de todo el país, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, mantuvo un mano a mano exclusivo con DIARIO DE CUYO en el Hotel Del Bono Park y habló por primera vez sobre la definición pendiente del estratégico Juzgado Federal N°1 con competencia electoral.

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El funcionario, que participó este viernes de la elección de autoridades de la JUFEJUS junto a ministros de cortes provinciales de todo el país, evitó confirmar versiones que ubican al mendocino Gonzalo Gassull como favorito del Gobierno nacional para ocupar el cargo vacante. Sin embargo, admitió que conoce a uno de los integrantes de la terna y aseguró que la decisión del presidente Javier Milei se resolverá “en breve”.

“Todavía no empecé a ver los nombres”, sostuvo al ser consultado por las especulaciones políticas alrededor de la terna. Luego reconoció que conoce “a uno” de los postulantes, aunque aclaró que no existe ningún vínculo cercano. “No soy ni cerca amigo”, remarcó. Los nombres en carrera, además de Gassull, son los sanjuaninos Gema Guillén y Ezequiel Recio. La primera, de acuerdo a las fuentes, sigue en carrera, el segundo quedó fuera de juego.

Sin dar precisiones sobre preferencias internas ni sobre el supuesto favoritismo de Gassull, Mahiques explicó que será él quien eleve una recomendación al Presidente para luego enviar el pliego al Senado. “Lo vamos a resolver en breve”, insistió.

Durante la entrevista, Mahiques defendió además la política del Gobierno nacional de acelerar la cobertura de vacantes judiciales en todo el país. Según detalló, al asumir encontró más de 300 pliegos pendientes y aseguró que en apenas poco más de dos meses de gestión ya se avanzó con 153 nominaciones enviadas o próximas a ingresar al Senado.

El ministro planteó que una Justicia “transparente, independiente y ágil” necesita jueces y fiscales designados para funcionar correctamente. “Para que la justicia sea una justicia ágil, independiente, proba y que dé respuestas a la sociedad, una de las cosas que tienen que pasar es que haya jueces o fiscales”, afirmó.

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La visita de Mahiques a San Juan se dio en el marco de la reunión anual de la JUFEJUS, donde la Corte de Justicia de San Juan ofició de anfitriona. Destacó la convocatoria récord de 58 integrantes de Cortes provinciales y reivindicó la necesidad de recomponer el vínculo institucional entre Nación y las justicias locales.

Según explicó, el Ministerio de Justicia cumplió con un compromiso económico pendiente con las Cortes provinciales mediante el envío de una transferencia que había sido acordada durante la gestión anterior.

A la vez, anunció avances en el denominado “Bus Federal de Justicia”, una iniciativa destinada a fortalecer el intercambio de información entre jurisdicciones para combatir el delito. Para Mahiques, la coordinación entre sistemas judiciales es indispensable ante organizaciones criminales que no reconocen límites territoriales. “Si hay barreras o fronteras, el delito eso no lo ve y van a estar siempre un paso adelante nuestro”, advirtió.

El funcionario también puso el foco en la necesidad de fortalecer los juzgados de paz, a los que definió como la primera puerta de acceso de la ciudadanía al sistema judicial. El mano a mano completo estará publicado en la edición del sábado en el formato papel del DIARIO DE CUYO.