Caso Adorni: el contratista presentó más pruebas ante la Justicia como facturas, remitos y capturas de pantalla

El contratista Matías Tabar se presentó este viernes de manera espontánea para ampliar su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilítico en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Allí aportó más facturas, remitos, capturas de pantalla de chats, todo relacionado con las tareas de refacción en la casa de Indio Qua. También confirmó el monto total de US$245.000 y que el pago del funcionario fue en efectivo.

Horas antes había defendido a Adorni. “Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo”, señaló el contratista en diálogo exclusivo con TN.

Tabar confirmó que el costo total de la obra en la propiedad del funcionario en el country fue de US$245.000. También reconoció que recibió un anticipo del pago en dólares y en efectivo. Además planteó: “Parece que los únicos que evadimos fuimos Manuel y yo”.

El contratista dijo: “Está declarado que fue en dólares billete, porque el contexto de hace dos años era bastante distinto al de ahora. Es la única forma que el constructor trata de resguardar. Hace un año y medio era en dólares”.

Tabar dijo sobre los montos de la obra en la propiedad del jefe de Gabinete: “El presupuesto es de US$94.000. Eso me lo pagó con un anticipo. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria sumaba los US$245.000. Se desvirtúa el número. Cualquier persona que transite la construcción sabe que esos son los valores de las cosas. Mis honorarios fueron de US$20.000“.

Em ese sentido, señaló: “Una cosa es lo que me paga mí, otra es lo que declaro que termina costando la obra. En ningún momento vinieron ni bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares”.

Tabar explicó: “Yo le pasé un presupuesto, que él aceptó. Empezamos a trabajar, se empieza a pedir una cosa, otra cosa, y eso termina desembocando en el total de la obra, que es el que declaré, según mis cálculos”.

Respecto de su relación con Adorni, indicó: “Yo no sabría decir cómo es mi relación. Fue buena hasta el último momento que tuvimos relaciónTeníamos conversaciones siempre. Dos o tres veces por semana. La obra se terminó en ese tiempo y se siguieron haciendo un montón de cosas: arreglos, pintura, carpintería, tornillos”.