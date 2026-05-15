    • 15 de mayo de 2026 - 16:54

    Caputo anunció la inversión de una tecnológica centrada en la IA: busca reclutar a 100 ingenieros

    El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que el monto total superará los US$50 millones.

    Caputo anunció la inversión de una tecnológica centrada en la IA.

    Caputo anunció la inversión de una tecnológica centrada en la IA.

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes la inversión por parte de una empresa tecnológica centrada en la inteligencia artificial (IA) y la nube, que busca contratar a más de 100 ingenieros.

    Leé además

    Javier Milei y Luis Caputo.

    Milei sobre el dato de inflación: "Retornando a la normalidad a pesar de los intentos golpistas"
    Caputo y Milei, en sintonía.

    Por la defensa de Adorni, Caputo respaldó a Milei: "El presidente piensa que es una persona honesta"

    Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se trata de la compañía británica Beyond. Es el principal socio de Google Cloud en Europa.

    La inversión será por US$55 millones y servirá para desarrollar un centro de servicios que exportará conocimiento argentino a América y al Viejo Continente.

    Beyond busca contratar entre 100 y 150 ingenieros durante el primer año. También eligió a Argentina como sede para crear la Academia Beyond de IA, donde 40 jóvenes graduados serán capacitados en inteligencia artificial para trabajar desde el país hacia el mercado global.

    "Esperamos construir alianzas duraderas y contribuir al éxito continuo de Argentina como centro de excelencia en cloud e inteligencia artificial", finalizaron.

    "Estamos enormemente agradecidos con Fernando Brun (secretario de Relaciones Económicas Internacionales) y con Pablo Lavigne (secretario de Coordinación Productiva) por el tiempo, la apertura y el apoyo que nos han brindado. Está claro que existe un compromiso real con el impulso de la innovación y la inversión internacional, y nos entusiasma estar construyendo algo significativo juntos en Argentina", señaló Alan Paton, CEO de la tecnológica.

    Desde la empresa le agradecieron al presidente Javier Milei por la "cálida bienvenida" y la "generosa hospitalidad" y resaltaron la "fortaleza" argentina como "hub tecnológico global".

    "Esperamos construir alianzas duraderas y contribuir al éxito continuo de Argentina como centro de excelencia en cloud e inteligencia artificial", finalizaron.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Luis Caputo.-

    Luis Caputo dio detalles del Súper RIGI: "Una inversión que puede ser de USD 20 mil o USD 30 mil millones"

    El Ministro de Economía, Luis Caputo defendió a Adorni.

    Luis Caputo: "La situación de Manuel Adorni no tiene impacto en la economía"

    historico encuentro de la junta federal de cortes en san juan con mas de 50 jueces de todo el pais

    Histórico encuentro de la Junta Federal de Cortes en San Juan con más de 50 jueces de todo el país

    Por Fernando Ortiz
    Representantes libaneses e israelíes se habían reunido por última vez el 23 de abril en la Casa Blanca. 

    Israel y Líbano extendieron por 45 días el alto al fuego mientras continúan los ataques en la frontera

    Por Redacción Diario de Cuyo