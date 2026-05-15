Caputo anunció la inversión de una tecnológica centrada en la IA: busca reclutar a 100 ingenieros

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció este viernes la inversión por parte de una empresa tecnológica centrada en la inteligencia artificial (IA) y la nube , que busca contratar a más de 100 ingenieros .

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas , se trata de la compañía británica Beyond . Es el principal socio de Google Cloud en Europa.

La inversión será por US$55 millones y servirá para desarrollar un centro de servicios que exportará conocimiento argentino a América y al Viejo Continente.

Beyond busca contratar entre 100 y 150 ingenieros durante el primer año. También eligió a Argentina como sede para crear la Academia Beyond de IA , donde 40 jóvenes graduados serán capacitados en inteligencia artificial para trabajar desde el país hacia el mercado global.

"Esperamos construir alianzas duraderas y contribuir al éxito continuo de Argentina como centro de excelencia en cloud e inteligencia artificial ", finalizaron.

"Estamos enormemente agradecidos con Fernando Brun (secretario de Relaciones Económicas Internacionales) y con Pablo Lavigne (secretario de Coordinación Productiva) por el tiempo, la apertura y el apoyo que nos han brindado. Está claro que existe un compromiso real con el impulso de la innovación y la inversión internacional, y nos entusiasma estar construyendo algo significativo juntos en Argentina", señaló Alan Paton, CEO de la tecnológica.

Desde la empresa le agradecieron al presidente Javier Milei por la "cálida bienvenida" y la "generosa hospitalidad" y resaltaron la "fortaleza" argentina como "hub tecnológico global".

"Esperamos construir alianzas duraderas y contribuir al éxito continuo de Argentina como centro de excelencia en cloud e inteligencia artificial", finalizaron.