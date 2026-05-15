Israel y Líbano extendieron por 45 días el alto al fuego mientras continúan los ataques en la frontera

El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que Israel y Líbano acordaron extender por otros 45 días el alto al fuego que rige entre ambos países desde el pasado 16 de abril. La tregua, que expiraba este domingo, fue prorrogada durante el segundo día de conversaciones celebradas en Washington .

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La confirmación llegó a través del Departamento de Estado norteamericano, que actúa como mediador entre ambas naciones tras meses de tensión y enfrentamientos en la frontera sur del Líbano. “El cese de hostilidades del 16 de abril se ampliará por 45 días para permitir nuevos avances”, señaló el portavoz del organismo, Tommy Pigott.

Según explicó el funcionario, Estados Unidos auspiciará nuevas negociaciones políticas los próximos 2 y 3 de junio con el objetivo de alcanzar un acuerdo permanente. Además, el Pentágono reunirá el 29 de mayo a delegaciones militares de Israel y Líbano para discutir mecanismos de seguridad y control en la frontera compartida.

“Esperamos que estas conversaciones impulsen una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía e integridad territorial de cada uno y el establecimiento de una seguridad real”, agregó Pigott.

Sin embargo, la situación sobre el terreno continúa siendo frágil. A pesar de la vigencia del alto al fuego, el ejército israelí siguió realizando ataques contra objetivos vinculados al grupo chiíta Hezbollah en territorio libanés. Según un recuento realizado por la agencia AFP en base a cifras oficiales, esos bombardeos dejaron al menos 400 muertos desde la entrada en vigor de la tregua.

En rigor, Israel sostiene que continuará atacando posiciones de la milicia respaldada por Irán que desencadenó el conflicto transfronterizo y que no participa de las conversaciones diplomáticas en Washington.

En este sentido, el ejército israelí informó este viernes que, en los hechos, atacó posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano luego de detectar aeronaves hostiles y lanzamientos desde el otro lado de la frontera.

Del lado libanés, el Ministerio de Salud denunció que casi 40 personas resultaron heridas en bombardeos cerca de la ciudad costera de Tiro.

Las autoridades locales señalaron además que uno de los ataques destruyó un centro de atención primaria de salud y provocó daños en el Hospital Hiram, donde también resultaron heridos seis integrantes del personal médico.