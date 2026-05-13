Aniversario de la independencia del Estado de Israel

El Estado de Israel cumple mañana un nuevo aniversario. Fue un 14 de mayo de 1948, cuando David Ben Gurión, en la ciudad de Tel Aviv, proclamó al mundo el nacimiento del Estado judío moderno, cumpliendo con la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese día, en el calendario hebreo un 5 de Iyar de 5708 nació un nuevo estado deseado por todo un pueblo.

Dice textualmente: "La tierra de Israel fue la cuna del pueblo judío. Aquí se forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí logró por primera vez su soberanía, creando valores culturales de significado nacional y universal, y legó al mundo el eterno Libro de los Libros. Luego de haber sido exiliado por la fuerza de su tierra, el pueblo le guardó fidelidad durante toda su Dispersión y jamás cesó de orar y esperar su retorno a ella para la restauración de su libertad política".

Difícil es el tiempo actual, un tiempo donde la paz no está presente en Medio Oriente, donde el terrorismo y el fundamentalismo daña, mata y destruye.

En la parte final de la declaración expresa: "El Estado de Israel permanecerá abierto a la inmigración judía y el crisol de las diásporas; promoverá el desarrollo del país para el beneficio de todos sus habitantes; estará basado en los principios de libertad, justicia y paz, a la luz de las enseñanzas de los profetas de Israel; asegurará la completa igualdad de derechos políticos y sociales a todos sus habitantes sin diferencia de credo, raza o sexo; garantizará libertad de culto, conciencia, idioma, educación y cultura; salvaguardará los Lugares Santos de todas las religiones; y será fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Exhortamos –aun en medio de la agresión sangrienta que es lanzada en contra nuestra desde hace meses– a los habitantes árabes del Estado de Israel a mantener la paz y participar en la construcción del Estado sobre la base de plenos derechos civiles y de una representación adecuada en todas sus instituciones provisionales y permanentes. Extendemos nuestra mano a todos los estados vecinos y a sus pueblos en una oferta de paz y buena vecindad, y los exhortamos a establecer vínculos de cooperación y ayuda mutua con el pueblo judío soberano asentado en su tierra. El Estado de Israel está dispuesto a realizar su parte en el esfuerzo común por el progreso de todo el Medio Oriente".

Difícil es el tiempo actual, un tiempo donde la paz no está presente en Medio Oriente, donde el terrorismo y el fundamentalismo daña, mata y destruye. Difícil es el tiempo actual, un tiempo donde la paz no está presente en Medio Oriente, donde el terrorismo y el fundamentalismo daña, mata y destruye.

Esta declaración marca el norte de este estado, es una obligación para cada uno de sus gobernantes honrar ese mandato, y para nosotros, aquellos que sin ser israelíes; tenemos amigos, familiares y conocidos en esa hermosa tierra; deseamos que sea una realidad firme y pronta el deseo de esa declaración: el desarrollo del país para el beneficio de todos sus habitantes; basado en los principios de libertad, justicia y paz (ni más ni menos que lo que aspira su declaración).

Difícil es el tiempo actual, un tiempo donde la paz no está presente en Medio Oriente, donde el terrorismo y el fundamentalismo daña, mata y destruye. Donde la barbarie el 7 de octubre de 2023 está enclavado en el dolor de toda persona de bien, más allá de su fe y su nacionalidad.

En los momentos difíciles, cuando el antisemitismo rebrota en muchos lugares, donde este utiliza el disfraz de la crítica al gobierno de un estado, encubriendo el rechazo a su existencia y en oportunidades el desprecio hacia el judío o al diferente. En ese marco se reafirma el apoyo y el afecto a este joven estado con casi 80 años de vida ininterrumpida de democracia vibrante y plural.

Feliz día de la independencia, como lo expresaremos el mediodía del 14 en el acto en la Plaza 25 de mayo de nuestra ciudad, por muchos años más, con educación, con innovación y con paz.