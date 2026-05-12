El gobernador Marcelo Orrego y el tiempo histórico de la minería argentina

La minería argentina atraviesa una etapa de expansión y protagonismo internacional pocas veces vista en la historia reciente del país. En ese escenario, San Juan ha logrado posicionarse como uno de los grandes motores del desarrollo minero nacional y gran parte de ese impulso tiene nombre propio: Marcelo Orrego. Su gestión ha consolidado una visión estratégica que entiende a la minería no solamente como una actividad económica, sino como una verdadera política de Estado orientada al crecimiento, la generación de empleo y la transformación productiva de la provincia y de la Argentina.

Desde el inicio de su mandato, Orrego asumió la necesidad de darle continuidad institucional a una actividad clave para el futuro energético del planeta. En un contexto mundial donde el cobre se ha convertido en un recurso indispensable para la transición hacia energías limpias, la electromovilidad y las nuevas tecnologías, San Juan logró mostrarse ante el mundo como una tierra de oportunidades y previsibilidad. No fue casualidad. Hubo una decisión política firme de abrir la provincia a los mercados internacionales, generar confianza y promover seguridad jurídica para atraer inversiones de largo plazo.

En ese sentido, la participación activa del gobernador en exposiciones, ferias y encuentros mineros internacionales permitió que el potencial del cobre sanjuanino alcanzara una visibilidad inédita. También resultó determinante su rol como impulsor de la Mesa del Cobre, espacio que fortaleció la integración entre provincias mineras y consolidó una agenda común para defender intereses estratégicos vinculados al desarrollo de los recursos naturales argentinos.

La reciente edición de la Expo San Juan Minera 2026 confirmó ese liderazgo político y empresarial. La presencia de delegaciones de más de veinte países, de grandes compañías internacionales, de representantes de los principales distritos mineros del país y de una inusitada cantidad de público que se dio cita a este encuentro reflejó la dimensión que adquirió San Juan dentro del mapa minero continental. Pero además hubo señales políticas contundentes: el respaldo del Gobierno nacional, la presencia de gobernadores de distintas provincias y la firma de convenios estratégicos demostraron que la minería empieza a convertirse en una causa de interés federal.

Uno de los hechos más trascendentes fue la apertura de la jornada bursátil de la Toronto Stock Exchange, la novena bolsa más grande del mundo y centro financiero clave, especialmente para la minería, por parte del mandatario sanjuanino, con el tradicional ceremonia "Ring the Bell' (Toque de campana) un gesto simbólico y económico de enorme valor institucional. Ese acontecimiento posicionó a San Juan en el centro de la atención internacional y ratificó la confianza de los mercados en el potencial minero argentino.