El gobernador Orrego recibió al economista Claudio Zuchovicki

Se trata de un referente en el mercado de capitales y reconocido por su labor didáctica en finanzas.

El gobernador Marcelo Orrego recibió al economista y analista financiero Claudio Zuchovicki, quien llegó a la provincia para participar como disertante de uno de los encuentros más importantes vinculados al desarrollo productivo y minero del país.

Estuvieron en la reunión, los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez y de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández.

Durante el encuentro, dialogaron sobre el contexto económico nacional, las oportunidades de inversión y el potencial de San Juan como uno de los polos estratégicos para el crecimiento de la minería y la producción argentina.