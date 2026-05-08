    • 8 de mayo de 2026 - 18:09

    El gobernador Orrego recibió al economista Claudio Zuchovicki

    Se trata de un referente en el mercado de capitales y reconocido por su labor didáctica en finanzas.

    Elgobernador Marcelo Orrego recibió al economista y analista financiero ClaudioZuchovicki.

    El gobernador Marcelo Orrego recibió al economista y analista financiero Claudio Zuchovicki.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador Marcelo Orrego recibió al economista y analista financiero Claudio Zuchovicki, quien llegó a la provincia para participar como disertante de uno de los encuentros más importantes vinculados al desarrollo productivo y minero del país.

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    Estuvieron en la reunión, los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez y de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández.

    Durante el encuentro, dialogaron sobre el contexto económico nacional, las oportunidades de inversión y el potencial de San Juan como uno de los polos estratégicos para el crecimiento de la minería y la producción argentina.

    Claudio Zuchovicki es un destacado economista, analista financiero y docente argentino, referente en el mercado de capitales y reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y didáctica temas vinculados a economía y finanzas. Actualmente se desempeña como presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), además de participar activamente en medios de comunicación, conferencias y espacios de formación vinculados al desarrollo económico y financiero del país.

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