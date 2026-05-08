Orrego recibió al presidente de la UIA: "Argentina está atravesando un momento de transición", dijo Rappallini

En Casa de Gobierno, el gobernador Marcelo Orrego recibió al presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, en un encuentro orientado a fortalecer el vínculo entre el sector industrial y el desarrollo productivo y minero de la provincia.
La reunión se desarrolló con la participación de referentes industriales locales, quienes compartieron una agenda vinculada al crecimiento económico, las oportunidades de inversión y el impacto que genera la actividad minera en la cadena de valor regional. Acompañaron al gobernador el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem.
Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre el potencial de San Juan para consolidarse como un polo estratégico de desarrollo industrial y productivo, impulsado por la minería y por las oportunidades de articulación público-privada.
En este contexto, Rappallini destacó: “Con el gobernador hablamos sobre todos los temas vinculados a la realidad productiva: industria, infraestructura, energía, educación, transferencia tecnológica y las oportunidades de crecimiento para San Juan. Vemos a un gobernador muy enfocado en generar las condiciones para que la provincia crezca y para que todos los sanjuaninos puedan ser parte de esta etapa de desarrollo y mayor competitividad”.
Agregó que “Argentina está atravesando un momento de transición. Venimos de una economía marcada por la alta inflación y un fuerte protagonismo del Estado, y avanzamos hacia un modelo que busca bajar la inflación y sostener el crecimiento a partir de la inversión privada. Todavía falta fortalecer el crédito y esperamos una mayor llegada de inversiones, pero se está trabajando para lograr una reactivación que permita que más empresas formen parte de esta nueva etapa”.
Para finalizar dijo que “San Juan es maravilloso. Tengo recuerdos muy lindos de mi infancia acá, de venir a veranear, de su gente y de su identidad. Hoy me pone muy feliz ver todos los proyectos que tiene la provincia y la enorme proyección de crecimiento que se percibe, junto con una sociedad que quiere seguir creciendo y mejorar su calidad de vida”.
Martín Rappallini es un destacado empresario y abogado argentino, presidente de la Unión Industrial Argentina desde abril de 2025. Fundador de Alberdi Desarrollos y vinculado a Red Parques, asumió la titularidad de la mayor asociación manufacturera del país con el objetivo de fortalecer la cadena de valor y el desarrollo federal.