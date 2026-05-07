    • 7 de mayo de 2026 - 19:29

    Orrego y Santilli hablaron sobre la Boleta Única y la eliminación de las PASO: "Tenemos que ser un Estado más eficiente"

    El gobernador sanjuanino y el ministro del Interior defendieron la reforma electoral impulsada por Milei y destacaron la implementación de la Boleta Única de Papel.

    El gobernador Marcelo Orrego recibió al ministro del Interior, Diego Santilli.

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    Ambos funcionarios analizaron el trabajo conjunto entre Nación y la provincia y debatieron sobre la agenda parlamentaria impulsada por el presidente Javier Milei.

    Durante el encuentro, los dirigentes coincidieron en la necesidad de avanzar en reformas vinculadas al sistema electoral, especialmente en la implementación de la Boleta Única de Papel y en la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

    En ese contexto, Orrego expresó su respaldo a los cambios propuestos y remarcó la importancia de modernizar el funcionamiento del Estado.

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    “Si bien yo soy un producto de las PASO, sí estoy de acuerdo en que los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar para ser un Estado más eficiente. No se puede tener gastos innecesarios. Avanzar sobre una Ley de Boleta Única es fundamental para los tiempos que vienen tanto a nivel provincial como nacional”, sostuvo el mandatario sanjuanino.

    Por su parte, Santilli destacó el diálogo con el gobernador y valoró el trabajo coordinado entre la administración nacional y la provincia en temas de gestión y reformas institucionales.

    Asimismo, el ministro del Interior fue declarado Huésped Oficial de la provincia de San Juan. Además, Orrego le entregó una distinción especial: la pluma de Domingo Faustino Sarmiento con la rúbrica del histórico ex presidente y ex gobernador sanjuanino.

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