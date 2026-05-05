La visita protocolar se da en el marco del inicio de una nueva edición de la Expo Internacional San Juan Minera.

El gobernador Marcelo Orrego recibió a los embajadores de Australia y Canadá.

En la tarde de este martes, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió los saludos protocolares de Sara Louise Roberts, embajadora de Australia y Stewart Wheeler, embajador de Canadá, que llegaron a la provincia para participar de la Expo Internacional San Juan Minera.

En la reunión, también estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Laura Palma y la directora de Relaciones Internacionales, Laura Sarmiento.

Tras el encuentro, el embajador de Canadá se mostró contento por estar nuevamente en San Juan y dijo que “hemos venimos para participar de la feria San Juan Minera, pero además nos reunimos con instituciones de San Juan como son la Cámara Minera y también con representantes de Universidades para dialogar sobre proyectos comunes y la importancia de las capacitaciones continuas, para garantizar un desarrollo sostenible”.