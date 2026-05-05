Ordenaron peritar el celular del contratista que refaccionó la casa de Manuel Adorni

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga a Manuel Adorni, el juez federal Ariel Lijo ordenó el peritaje del teléfono celular de Matías Tabar , el contratista que realizó las refacciones en su casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

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La medida, solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita , busca recuperar comunicaciones entre Tabar con el funcionario o su esposa, Bettina Angeletti.

La orden judicial se conoció este martes y fue encomendada a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) . Tabar declaró como testigo en los tribunales de Comodoro Py y entregó documentación, fotos y videos de la obra.

Según su testimonio, las refacciones, que incluyeron remodelación de la entrada, garaje, galería, escaleras, pintura, colocación de pisos de porcelanato, revestimiento exterior, parrilla, pileta con cascada, cocina con mesadas, isla y desayunador, entre otras mejoras, se extendieron entre octubre de 2024 y julio de 2025. El presupuesto inicial rondaba los 94 mil dólares, pero el costo final ascendió a 245 mil dólares, pagados en efectivo y sin facturas ni recibos.

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura , sostuvo que el monto de la obra fue cancelado en su totalidad por Adorni. El pago se realizó en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y el saldo restante de 190 mil dólares a lo largo de 2025.

El contratista detalló que Adorni lo contactó por WhatsApp en agosto de 2024 para evaluar los trabajos en la casa del country.

Otro de los puntos que comentó fue que, mientras se desarrollaban las refacciones, Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo country. Ese gasto adicional, siempre según el testimonio, ascendió a 13 mil dólares durante el tiempo que duró la obra.

Tabar también entregó a la Justicia su teléfono celular y brindó detalles sobre las personas que participaron en los trabajos en la casa de fin de semana, que fue adquirida a fines de 2024 por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Enumeró a los distintos oficios involucrados (albañiles, plomeros y electricistas) y aportó información que permitiría reconstruir la dinámica de la obra y verificar la consistencia de los pagos declarados.

La investigación, a cargo del fiscal Pollicita bajo la órbita del juez Lijo, se centra en la evolución patrimonial del matrimonio Adorni-Angeletti. Además de la casa del country, se analizan otras operaciones, como la compra de un departamento en Caballito por 230 mil dólares (30 mil en efectivo y el resto financiado sin intereses hasta noviembre).

En sus últimas apariciones públicas, Adorni negó cualquier enriquecimiento ilícito y afirmó que puede justificar los más de 100.000 dólares ya gastados junto con otros 335.000 dólares que debe abonar antes de noviembre, solo en propiedades.