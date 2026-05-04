Un contratista declaró que Manuel Adorni gastó 245.000 dólares para refaccionar su casa

El contratista Matías Tabar declaró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , le pagó 245.000 dólares en efectivo por la refacción de su casa en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

La cifra se suma a los más de 100.000 dólares que gastó en un año junto a su esposa, Bettina Angeletti , y las deudas por 335.000 dólares que debe pagar, en su mayoría, antes de noviembre, todo incluido solamente en el segmento de propiedades.

El testigo se presentó antes de las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py, con documentación de relevancia para la causa por presunto enriquecimiento ilícito. También aportó su celular , para permitir que se haga una copia de su conversación con el jefe de Gabinete. Dejó el dispositivo porque borró mensajes, por lo que lo peritarán para recuperar la información.

“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, recordó Tabar en diálogo con Infobae al salir de la fiscalía, unas tres horas después de su arribo. Confirmó además que el entonces vocero fue quien le pagó por sus servicios, siempre en efectivo y en negro, sin recibos.

El funcionario desembolsó 55.000 dólares a fines de 2024 y el resto lo pagó al año siguiente.

El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

En la casa, de unos 400 m², se remodelaron los siguientes espacios: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

El testigo llevó ante el fiscal Gerardo Pollicita toda la documentación referida a las compras que hizo para la obra el jefe de Gabinete, y aportó todos y cada uno de los ítems que hicieron a la renovación del hogar. También dejó fotos y videos del antes y después.

Cada papel fue revisado también por el abogado defensor del ministro coordinador, Matías Ledesma, quien participó de la testimonial.

Cabe recordar que, mientras se hacían estas obras, Adorni y su familia fueron inquilinos de otra casa en el mismo barrio privado. Pagaron en total 13.000 dólares de alquiler, según pudo saber Infobae.

Por último, el contratista testigo reveló que Adorni lo contactó antes de la declaración y le dijo que necesitaba hablar con él.

Según afirmó bajo juramento, el jefe de Gabinete le ofreció “ayuda” o la posibilidad de que su equipo “lo contactara”, pero finalmente rechazó el contacto luego de asesorarse por su cuenta.

Los gastos de Adorni

Los 245.000 dólares que el funcionario pagó para renovar su casa de Exaltación de la Cruz y los 13.000 dólares que pagó de alquiler en Indio Cuá -estima la Justicia, por 10 meses-, se suman a un largo listado de erogaciones realizadas desde 2024.

En materia de propiedades, en las últimas semanas se supo que la familia Adorni gastó: 30.000 dólares de adelanto por su nuevo departamento en Caballito; otros 30.000 como devolución de un préstamo a dos policías acreedoras, a quienes también abona intereses mensuales de entre 900 y 600 dólares desde noviembre de 2024; 25.000 dólares por la casa de Indio Cuá -el resto lo cubrió con el préstamo recién mencionado-; y 10.000 dólares de honorarios para la escribana Adriana Nechevenko.

La suma de todos estos gastos supera un presupuesto de más de 360.000 dólares que el jefe de Gabinete ya destinó a sus propiedades.

Luego están las deudas: antes de noviembre, Adorni debe devolverles 200.000 dólares a dos jubiladas, 65.000 dólares al hijo de una de ellas por las refacciones del departamento de Caballito y 70.000 a las dos policías acreedoras. Es decir, 335.000 dólares en total.

En materia de vuelos y hospedajes, Infobae pudo reconstruir gastos por más de 25.000 dólares en apenas un puñado de los 18 viajes que hizo la familia -juntos o por separado- desde 2022.

Préstamo y escritura

La casa que compró el matrimonio Adorni se escrituró el mismo día en el que el jefe de Gabinete recibió un préstamo de dos mujeres policías por 100.000 dólares, en noviembre de 2024. La propiedad no está incluida en su declaración jurada al cierre de ese año.

El vocero presidencial hipotecó su departamento de Parque Chacabuco a cambio de ese dinero, con la promesa de devolverlo en dos años, con un interés anual del 11% que se fue devengando en cuotas mensuales de entre 900 y 600 dólares.

De esos 100.000 dólares que le dieron las agentes de la Policía Federal Argentina, Adorni ya devolvió 30.000.

Como tasa de ingreso en Indió Cuá, el jefe de Gabinete tuvo que pagar otros 5.000 dólares, además de los 120.000 que costó la casa en sí.

Mientras avanza la investigación judicial para saber si Manuel Adorni puede justificar el crecimiento en su nivel de vida, el funcionario brindó declaraciones públicas, primero ante la Cámara de Diputados, luego en una entrevista y finalmente esta mañana en conferencia de prensa.

En todos los casos, el jefe de Gabinete evitó aclarar las dudas sobre evolución patrimonial: “Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la Cámara de Diputados, el miércoles pasado. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia”, dijo en la reapertura de la sala de prensa de la Casa Rosada.

En rigor, en el Congreso sostuvo: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la justicia”, y aseguró que nunca ocultó su patrimonio.

La investigación sobre el patrimonio de Adorni, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, avanza también con el análisis de los más de 18 viajes -por Argentina y el mundo- que hizo la familia Adorni desde 2022 a la fecha.

Para hacer las sumas y restas de los gastos, ingresos y deudas del funcionario y su esposa, el fiscal le dio intervención a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo de la Procuración General.

Con esa evaluación, los investigadores apuntan a tener un panorama más claro de cuánto y cómo gastó Adorni cada año. Según supo Infobae de fuentes judiciales, la tarea empezará con las pruebas ya acumuladas al expediente y se irá completando a medida que se sigan sumando evidencias. No se trata de una pericia, sino de una colaboración de un organismo técnico contable.