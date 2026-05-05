    • 5 de mayo de 2026 - 20:27

    El bloque libertario en Diputados ploteó su sala de reuniones con un león gigante

    La particularidad del arte de la imagen es que el león, de frondosa melena, aparece abrazando con sus patas la cúpula del Palacio Legislativo.

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    La sala de reuniones que tiene el bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza renovó su estética al plotear los vidrios de la oficina con la imagen de un león gigante y el clásico color violeta del oficialismo libertario.

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    La particularidad del arte de la imagen es que el león, de frondosa melena, aparece abrazando con sus patas la cúpula del Palacio Legislativo, constató la Agencia Noticias Argentinas.

    La sala de reuniones de La Libertad Avanza se encuentra en el quinto piso del anexo de la Cámara baja, y es donde el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, suele reunir a la tropa libertaria para definir las estrategias legislativas y para transmitir las posturas sobre los distintos temas parlamentarios.

    El cordobés tiene su propio despacho en el segundo piso del Palacio Legislativo, una amplia oficina que supo pertenecer hasta el año pasado al radicalismo, siendo ocupada por el histórico Mario Negri durante más de una década, y por Rodrigo de Loredo en los últimos dos años (2023-2025).

    Producto del achicamiento drástica del tamaño del bloque radical, que quedó reducido a apenas seis integrantes en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza reclamó el despacho para Bornoroni y a la UCR no le quedó más remedio que entregarlo.

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