Los pormenores de Karina Milei en la Expo San Juan Minera y la lista de completa de gobernadores que estarán en la feria

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, estará en San Juan el 7 de mayo. Tiene agendada la visita a una calera en Sarmiento con un viaje en helicóptero y una cena. ¿Puede haber un anuncio del Gobierno nacional?

La Expo San Juan Minera es prácticamente inminente. La feria minera más federal e importante del país tiene un condimento político central: la presencia de siete gobernadores y la cúpula de La Libertad Avanza. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, estará el 7 de mayo en la provincia para el evento con una agenda exprés: la visita a una calera en Sarmiento -ida y vuelta en helicóptero- luego la Expo para saludar a los inversores del sector y más tarde una cena. La hermana de Javier Milei estará acompañada por el ministro del Interior, Diego Santilli, y los Menem, Martín y Lule, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y subsecretario de Gestión Institucional, respectivamente.

La jornada oficial de Milei comenzará temprano en Sarmiento, más precisamente en la zona de Los Berros, donde la funcionaria nacional tiene previsto recorrer una empresa clave del sector calero. Se trata de Calera San Juan, una firma con fuerte inserción en la actividad minera local y vínculos cercanos con el actual esquema nacional. Fiel a su estilo, no tomará contacto con el periodismo.

Al frente de la compañía se encuentra Raúl Cabanay, un nombre con trayectoria dentro del entramado minero sanjuanino. Su influencia no se limita al ámbito privado: durante varios años ocupó un rol estratégico dentro de la Cámara Minera de San Juan, desde donde participó activamente en la articulación institucional del sector y en la proyección de la minería provincial a nivel país, hasta mediados de 2025.

El arribo de Karina a Sarmiento generó especulaciones en el ámbito minero por la posibilidad de un anuncio del Gobierno nacional relacionado a la Ruta Nacional 153. En 2025 se inauguraron obras de repavimentación en tramos estratégicos y se planteó la participación público-privada para la mejora integral de la vía debido a su alto valor para la minería. ¿Por qué? Por la conectividad: es importante para la unión de Sarmiento con Calingasta, mejorando el acceso a proyectos mineros en la zona.

Sin embargo, a pesar de las mejoras en tramos específicos como entre Media Agua y Los Berros, la ruta tuvo algunos problemas de erosión en sectoresque requirieron labores de reparación. Por eso, la expectativa de un anuncio. Por ahora, no hay nada confirmado. Son todos supuestos a partir de la presencia de Karina en el departamento calero.