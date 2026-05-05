De Sanctis desmintió la jubilación para el 2027 y frenó las especulaciones: "Las versiones son falsas"

Las versiones venían circulando con insistencia en el ámbito judicial de San Juan. Hablaban de un posible retiro del ministro de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis, con impacto directo en la conformación futura del máximo tribunal. Pero este martes, el propio cortista decidió salir a desmentirlas de manera tajante.

De Sanctis rechazó de plano la posibilidad de iniciar su jubilación en el corto plazo y cuestionó el origen de esos trascendidos. “Sí conozco las versiones esas. Me dice un colaborador mío que en la mañana de hoy han estado con esa versión, no sé si la radio o diario. Yo la desmiento totalmente. No me pienso jubilar el año que viene. Eso es falso”, afirmó.

El cortista no sólo negó la información, sino que también deslizó sospechas sobre su intencionalidad: “Es falso. Alguien la está instalando, no sé con qué interés”.

Las especulaciones se habían apoyado en distintos factores. Por un lado, el hecho de que De Sanctis fue el primero de los actuales integrantes de la Corte en asumir, a fines de 2016, lo que lo colocaba naturalmente en el centro de las hipótesis de recambio. Por otro, algunos comentarios internos que hablaban de un eventual retiro una vez cumplidos los requisitos jubilatorios.

Ese punto tiene una fecha clave: el próximo 28 de diciembre, cuando el ministro alcanzará los 10 años como miembro de la Corte, condición necesaria para acceder a un retiro con mejores condiciones previsionales. A partir de allí, se tejieron conjeturas sobre una salida en 2027, justo en un año electoral y con potencial impacto en el equilibrio político del tribunal.

Sin embargo, De Sanctis fue claro al despejar ese escenario: “Yo en diciembre de este año cumplo 10 años en la Corte y no tengo decidido jubilarme el año que viene”.

Además, rechazó de manera enfática las versiones que vinculaban su eventual retiro con problemas de salud. “Gozo de buena salud y aquí el cargo dura mientras dure la buena conducta y en la medida que se tenga salud y se esté saludable para cumplir la función, cuestión que yo cumplo. Yo no estoy enfermo de nada”, sostuvo.

En ese marco, el ministro reivindicó su trayectoria como un valor agregado para seguir en funciones: “Es un bagaje de experiencia el que uno trae. Yo he estado en los tres poderes del Estado Provincial y también del Nacional. Así que, lejos de ser algún problema, el tema de haber superado los 70 años es un capital que se tiene por la experiencia”.

Finalmente, dejó abierta la definición sobre su futuro, pero sin un plazo inmediato: “Le adelanto que la versión es falsa, que no es verdad, que yo no me voy a jubilar el año que viene, ni este año ni el que viene, y que voy a decidir oportunamente el tiempo de jubilarme”.