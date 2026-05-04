Expo San Juan Minera 2026: vienen los Menem para el arranque y después se suma Mahiques

El titular de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem participarán de la Expo San Juan Minera 2026, mientras que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se sumará al día siguiente.

San Juan se encamina a vivir una semana con fuerte impronta nacional, en el que confluirán referentes políticos de primer nivel en actividades vinculadas a la producción, la formación laboral y el ámbito judicial. En ese marco, se destacan las confirmadas visitas de Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem y Juan Bautista Mahiques, quienes serán protagonistas de dos eventos centrales en la provincia.

La llegada de los Menem está prevista en el marco de la Expo San Juan Minera 2026, uno de los encuentros más relevantes para el sector productivo local. El evento, que se desarrollará en el Velódromo Vicente Chancay, reunirá a dirigentes políticos, empresarios y especialistas de todo el país, consolidando a San Juan como un nodo estratégico dentro del mapa minero nacional.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, estarán en la apertura del evento. Mientras que en el caso del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, según dijeron fuentes consultadas, arribará para participar de la expo minera un día después.

El propio gobernador Marcelo Orrego remarcó la importancia de estas visitas, en un contexto donde la actividad minera ocupa un rol central en la economía provincial. La participación del presidente de la Cámara de Diputados no solo suma respaldo institucional, sino que también refuerza el perfil político del encuentro, que contará con la presencia de referentes de distintas provincias.

En paralelo, la agenda institucional tendrá otro punto fuerte hacia mediados de mes con la realización de la Junta Federal de Cortes, que convocará a autoridades judiciales de todo el país. El cierre de este encuentro estará a cargo de Mahiques, quien arribará nuevamente el 15 de mayo para participar de la clausura y compartir un espacio de análisis sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino.