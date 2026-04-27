Expo San Juan Minera 2026 consolida su escala y se posiciona como el principal punto de encuentro de la minería argentina

San Juan será nuevamente el epicentro de la industria minera argentina del 6 al 8 de mayo de 2026 , con la realización de la 11° edición de la Expo San Juan Minera, organizada por Panorama Minero y con el Gobierno de San Juan como partner institucional.

El evento exhibe una escala creciente y una convocatoria consolidada: más de 18.000 m² de exposición total , con 13.208 m² destinados a stands e islas comerciales, 422 expositores, más de 80 auspiciantes y más de 500 empresas participantes , incluyendo compañías mineras, proveedores y actores estratégicos. A la fecha, se registran 15.000 asistentes acreditados y participación confirmada de delegaciones de más de 20 países.

La magnitud de la convocatoria también se refleja en la logística: la capacidad aérea y hotelera de la provincia se encuentra prácticamente colmada para las fechas del evento, con asistentes que estarán llegando incluso desde provincias vecinas. “Este comportamiento refuerza el carácter federal de la Expo y su capacidad de movilización a nivel regional, con San Juan como la región protagonista de la actualidad minera argentina”, indicaron desde la organización.

La Expo se desarrollará en el predio del Estadio del Bicentenario, con el Velódromo Vicente Chancay como eje de conferencias y actividades institucionales, junto a espacios complementarios para exposiciones, networking y reuniones de negocio.

El evento integrará exhibición industrial y comercial, agenda ejecutiva y conferencias estratégicas, espacios de vinculación empresarial, jornadas técnicas y formación profesional, y actividades abiertas a la comunidad.

Además, más de 30 empresas proveedoras locales participan en la operación del evento, reforzando el entramado productivo regional: “Todos los proveedores son sanjuaninos, con los que hemos estado trabajando codo a codo en estos últimos dos años para llevar lo mejor de la minería a la comunidad y partes interesadas”, indicaron.

Día 1: el cobre como eje estratégico de la agenda

La jornada inaugural tendrá como actividad central el Argentina Cobre – Sessions, un bloque ejecutivo que reunirá a las principales compañías y referentes del sector.

El programa abordará el estado de los proyectos cupríferos, las condiciones de inversión y financiamiento, los requerimientos de infraestructura y el posicionamiento internacional de Argentina.

Participarán referentes como Michael Meding (Los Azules – McEwen Copper), Javier Robeto (Altar), Ron Hochstein y José Morea (Vicuña Corp.), Martín Pérez de Solay (Glencore Argentina), Federico Elewaut (Presidente de Citigroup), Sonia Delgado (Challenger Gold); y Fernando Brun (Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales), entre otros.

Además, las jornadas del Argentina Cobre estarán iniciadas por el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, quien ahondará en el estado de situación de la minería provincial, y de Gustavo Fernández, ministro de la Producción, profundizando en la Zona Franca de Jáchal y los beneficios previstos con este nuevo desarrollo.

El cierre de la jornada incluirá el corte de cintas oficial, el recorrido institucional encabezado por el Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el cóctel inaugural, junto al Gobierno provincial, la Cámara Minera de San Juan y Panorama Minero.

Como agregado, se realizará un toque de campana simbólico junto al Toronto Stock Exchange, apoyado por Banco San Juan, el Gobierno de San Juan y Panorama Minero, cuya filmación será transmitida en vivo durante la apertura del mercado del 7 de mayo, en consonancia con el Día de la Minería.

Día 2: Día de la Minería y consolidación de la Mesa Federal Minera

El 7 de mayo será el eje político e institucional del evento, con la celebración del Día de la Minería y la realización de uno de los principales hitos de esta edición: la Mesa Federal Minera.

Este espacio reunirá a más de 10 gobernadores de provincias mineras e industriales, junto a altos funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos Karina Milei y Diego Santilli, además de referentes empresariales e institucionales.

La instancia estará orientada a fortalecer la articulación entre minería e industria, consolidar una agenda federal de desarrollo y promover condiciones para que el crecimiento del sector tenga mayor impacto en el entramado productivo nacional.

Tras la Mesa, las principales autoridades participantes encabezarán el Acto por el Día de la Minería, instancia central del evento donde se abordarán los ejes estratégicos que marcarán la próxima etapa de la industria en Argentina.

Agenda técnica, formación y vinculación

A lo largo de las tres jornadas, la Expo incluirá una agenda técnica y formativa con foco en capacidades, innovación y empleo. Entre las principales actividades se destacan el bloque Demand & Contracting Outlook, orientado a prioridades de abastecimiento de los proyectos mineros, las Jornadas Técnicas de Ingeniería de Minas y Geología Aplicada, el Foro de Perforistas, el Ciclo Alemania enfocado en tecnología e integración industrial, y el programa 24 Horas de Ingenio en la Minería, dirigido a estudiantes. También se desarrollará la Sala de Emprendedores y Productores Regionales, con participación de iniciativas locales vinculadas a la cadena de valor.

Acceso y participación

La Expo San Juan Minera 2026 será de acceso libre y gratuito para la comunidad, con acreditación previa.

Registro y agenda completa:

www.exposanjuan.com.ar

Una exposición, toda la minería

Con una propuesta que integra escala, contenido y actores clave, la Expo San Juan Minera 2026 se consolida como un espacio central para la industria, en un contexto donde el cobre, la inversión y la coordinación federal marcan el rumbo económico y de desarrollo en Argentina.