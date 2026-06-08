La cantidad de trabajadores en Los Azules aumentó un 138% desde diciembre

El proyecto de cobre Los Azules, ubicado en Calingasta, reportó en abril su nivel máximo de empleo hasta ahora, con 512 personas trabajando en el proyecto . Esto se dio mientras la empresa a cargo busca confirmar su financiamiento para iniciar la construcción de la mina en 2027, para empezar a producir en 2029.

En medio de este momento clave, el único proyecto de cobre de San Juan que cuenta con un RIGI aprobado , invirtió 83,9 millones de dólares desde enero. Esto repercutió tanto en empleo como en la cantidad de contratos a proveedores locales y del país. Es que los puestos de trabajo crecieron de 215 en diciembre a la cantidad pico de abril, lo que implicó un aumento del empleo de 138% en esos cuatro meses.

El trabajo se concentró en la campaña de exploración, con la que la empresa sigue obteniendo datos técnicos sobre el yacimiento, el camino de acceso, mejoras en el campamento e inversión en la comunidad. Estos avances fueron presentados a comunidades calingastinas durante reuniones que hizo personal de Los Azules con proveedores locales.

Los referentes de la minera explicaron el balance de las actividades económicas y contratación que se dio durante los primeros 4 meses del año y cómo avanzan los trabajos para poner en marcha la futura mina. Entre estos puntos explicaron que lograron obtener más datos sobre los aspectos técnicos del sitio y también que avanzaron con obras tempranas, acercándose a la construcción.

También se refirieron a los trabajos de infraestructura que vendrán, entre los que habrá dos con impacto directo en la comunidad. El primero es un puente que quedará par uso público y también la idea de desviar el camino para que no impacte dentro de la infraestructura vial de las comunidades.

La composición del trabajo en Los Azules

La empresa informó que del total de 512 trabajadores, 144 están contratados de forma directa por la minera y 368 responden a la grilla de sus contratistas. De estos hay un 25% que son de Calingasta, mientras otro 62% es de San Juan. De afuera de la provincia los trabajadores representan un 13% de la cantidad total de trabajadores.

A su vez, la empresa puso el foco en la cantidad de mujeres que están dentro del proyecto, que representan el 22% de la nómina total, frente al 78% de hombres. Esto ubicó a Los Azules por encima del promedio nacional de contratación femenina en el sector minero, que es del 13,2%.

El crecimiento en la cantidad de empleo generado se ve impactado porque Los Azules es un proyecto que concentra su trabajo durante los meses más cálidos, ya que no tiene continuidad anual de tareas. Aun así, representó un crecimiento real frente a la campaña de 2024/2025 y responde a los avances que tienen al encontrarse más cerca de la construcción y puesta en marcha de la mina de cobre.

A su vez, desde la minera informaron que mantendrán la política de buscar especializar y capacitar a la comunidad de impacto directo, Calingasta. Según informaron a los proveedores durante el encuentro realizado en la última semana, tienen programas de inversión social y 11 iniciativas activas con las que llegan a 6.000 personas del departamento. Entre estas tienen programas de educación, en la que forman también en áreas que podrían ser estratégicas para trabajar en minería, salud, empleo y cultura.

Mayoría de proveedores de San Juan

Según el reporte a abril de Los Azules, cuentan con un 68% de proveedores de San Juan, mientras que el resto son tanto de otras provincias como de fuera del país. De los locales, el 21% es de Calingasta y el restante 47% es de otros departamentos sanjuaninos. Estas empresas trabajan tanto brindando bienes como servicios a la empresa minera.

Según detallaron, 58,9 millones de dólares de la inversión récord fueron destinados a proveedores y contratistas. Este monto fue el equivalente a más de 85.000 millones de pesos argentinos que se distribuyeron en empresas, de las cuales el 73,5% de la facturación fue para las firmas de origen sanjuanino.

Parte de las tareas que realizan los proveedores tiene que ver con la infraestructura, que durante la temporada tuvo dos hitos clave. El primero fue que terminaron el Campamento Pionero y el segundo fue el inicio de obras de la apertura interna del camino pionero, que permitirá mejorar la logística hacia el proyecto.

Estas tareas están encuadradas dentro del desarrollo y las obras tempranas de la futura. En este encuadre está planificada la construcción de un puente sobre el Río Los Patos que conectará la Ruta Nacional 149 con la Ruta Provincial 12. El paso, que será central para conectar las localidad Villa Corral, Puchuzum y Villa Nueva, quedará como infraestructura de uso público, decidió la minera.

Para Los Azules este paso será el punto de inicio del nuevo trazado del camino hacia el proyecto. Para la comunidad también significa una mejora, ya que generarán un bypass que permitirá desviar el tránsito de construcción fuera de Villa Calingasta y Alto Calingasta, reduciendo así el impacto vial en las comunidades.