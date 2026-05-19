En menos de un año Vicuña generó un 86% más de puestos de trabajo, la mayoría locales

Vicuña, el proyecto que unifica Josemaría y Filo del Sol en el departamento Iglesia está cerca de duplicar los puestos de trabajo creados en un año. Según datos que reveló la compañía DIARIO DE CUYO, pasaron de 1.456 empleos a 2.676 entre agosto de 2025 y mayo de 2026.

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Del total actual, hay 522 empleos directos y 2.150 a través de contratistas, también la mayoría locales. Además, el porcentaje de sanjuaninos que tienen empleo con la compañía creció de un 75% a un 77% en los últimos 9 meses. A su vez, el 95% de la nómina es de Argentina.

El sector que más creció en relación al empleo fue la toma de trabajadores indirectos, ya que estos crecieron en un 98,7% en este periodo de tiempo. Mientras tanto, la mano de obra que depende directamente de Vicuña creció un 39,5%. Esto muestra cómo crece el impacto en los proveedores que están brindando servicios en el proyecto minero.

Desde la empresa explicaron que esta expansión en la generación de trabajo está relacionada directamente con el crecimiento y aceleración del proyecto. Es que si bien los desarrollos mineros tienen épocas en el año donde crece la oferta laboral y luego otros en los que disminuye, estos números se mantendrán. A su vez, se encuentran en búsqueda de nuevos trabajadores y están activos cursos de capacitación para futuros operarios.

Según los datos más recientes de la compañía minera, de los más de 2.600 trabajadores el 95% son argentinos y tres de cada cuatro son sanjuaninos. Pero dentro de esta distribución, la empresa priorizó también a las comunidades cercanas al emprendimiento.

Según detallaron, entre los trabajadores directos hay 140 personas que residen en los departamentos cercanos a la futura mina de cobre. Iglesia es el principal beneficiado, ya que tiene una participación del 11% del total, con 58 colaboradores. Sigue La Rioja con un 8%, un total de 44 trabajadores y luego Jáchal que representa un 7%, con 38 personas empleadas de forma directa, de un total de 522.

Vicuña El personal sigue siendo mayoritariamente sanjuanino y argentino dentro del proyecto, aunque por su geología es binacional.

En cuanto al empleo indirecto, que es el que generan los proveedores que tienen contratos con Vicuña, hay 153 trabajadores de Iglesia, 140 de Jáchal y 100 de La Rioja prestando servicios dentro del proyecto. Esto da un total de 393 puestos generados en las comunidades cercanas, un 18,2% del total.

En el informe anterior de la compañía la participación de trabajadores riojanos era menor, pero habían adelantado que estaban trabajando con becas para la formación en Soporte IT y Base de datos, además de otras áreas de capacitación. A 9 meses de esos datos, se incorporaron 44 colaboradores en el proyecto sanjuanino, que tiene un vínculo directo con la localidad Guandacol, ya que utiliza como camino principal una ruta cercana a esta comunidad.

Mapa de las empresas proveedoras en el proyecto

Según el informe de Vicuña, en la actualidad hay 264 empresas proveedoras, de las cuales el 97% son argentinas, en comparación con las 269 contratistas que había hace 9 meses, en el que el 99% eran del país. En la actualidad las firmas sanjuaninas representan el 60% de los contratos que tiene la minera, con 158 firmas locales que son de la provincia.

Esto muestra que la cadena de valor se mantuvo estable durante los últimos meses, por lo que cada una de las firmas que hoy tienen contratos con la compañía aumentó la cantidad de personas a las que le dan trabajo, lo que explica el crecimiento del 98,7% de la cantidad de empleo indirecto que hay vinculado a la actividad.

En cuanto al 3% de firmas de otros países que están trabajando en el proyecto, desde la minera explicaron que se trata de “insumos críticos que no existen en el mercado local”.

Nuevas oportunidades laborales en el corto plazo

Desde Vicuña confirmaron que tienen 49 búsquedas laborales activas para puestos específicos en el proyecto. Detallaron que hay un único canal para postularse a las mismas, que es a través de la plataforma oficial (https://oportunidades.vicuna.com/inicio/), “lo que garantiza igualdad de oportunidades tanto para empleos directos como para vacantes de empresas contratistas”.

A su vez, tienen activos cursos de capacitación del personal, como el que lanzaron durante 2025 y que resultó en la contratación de los primeros 60 operarios de maquinaria pesada, para comunidades de influencia. Estos trabajadores recibieron “entrenamiento con simuladores de clase mundial”. Las capacitaciones que tienen activas en la actualidad son para soldadura y herrería y para acceder a estas también es necesario ingresar a través del portal de oportunidades del proyecto.

Vicuña Vicuña se encuentra trabajando en obras tempranas de construcción así como realizando más estudios en la zona, donde explotarán cobre, oro y plata.

Lo que se viene

Si bien Vicuña se encuentra ampliando la cantidad de puestos de trabajo, el proyecto podría convertirse en uno de los empleadores privados más importantes de la provincia cuando se encuentre en construcción plena. Para esto todavía faltan algunos hitos clave, como la aprobación del RIGI, la decisión final de inversión que llegará de los accionistas y el acuerdo general con la provincia.

Cuando esto suceda, esperan que haya cerca de 15.000 puestos de trabajo simultáneo directos y podría multiplicarse en el caso de los indirectos. Este punto crítico deberá esperar todavía, ya que será el momento de construcción plena, que está prevista que inicie después de 2027.