Martín Menem contra el Gobierno riojano por Vicuña: "Vamos a hacer lo imposible para que no vuelvan a trabar el trabajo"

El presidente de la Cámara de Diputados visitó la localidad riojana y apoyó a los trabajadores vinculados al emprendimiento minero.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, visitó este fin de semana la localidad riojana de Guandacol, donde mantuvo reuniones con dirigentes políticos y vecinos vinculados al proyecto minero Vicuña, cuya futura mina y plata de procesamiento de cobre estará íntegramente en San Juan.

Durante su recorrida, el dirigente libertario expresó su respaldo a los habitantes de la zona y cuestionó al Gobierno provincial por las trabas que, según señaló, afectan el desarrollo laboral generado por el emprendimiento.

“Estamos terminando nuestra jornada de trabajo en Guandacol. Estuvimos reunidos con dirigentes de nuestro espacio y con gente del pueblo que ha hecho esa asamblea que les permitió levantar la voz para proteger el trabajo de la gente de La Rioja en el proyecto Vicuña”, expresó Menem.

El titular de la Cámara baja destacó además la movilización de los vecinos y aseguró que acompañará los reclamos de la comunidad para sostener las fuentes laborales relacionadas con la actividad minera.

“Les queríamos agradecer a toda la gente de Guandacol y decirle que cuente con nuestro apoyo, porque vamos a hacer lo imposible para que el Gobierno provincial no vuelva a trabar el trabajo que le da este emprendimiento a todo el pueblo y a toda la comunidad”, sostuvo.