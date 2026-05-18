    • 18 de mayo de 2026 - 18:47

    Martín Menem contra el Gobierno riojano por Vicuña: "Vamos a hacer lo imposible para que no vuelvan a trabar el trabajo"

    El presidente de la Cámara de Diputados visitó la localidad riojana y apoyó a los trabajadores vinculados al emprendimiento minero.

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    Durante su recorrida, el dirigente libertario expresó su respaldo a los habitantes de la zona y cuestionó al Gobierno provincial por las trabas que, según señaló, afectan el desarrollo laboral generado por el emprendimiento.

    “Estamos terminando nuestra jornada de trabajo en Guandacol. Estuvimos reunidos con dirigentes de nuestro espacio y con gente del pueblo que ha hecho esa asamblea que les permitió levantar la voz para proteger el trabajo de la gente de La Rioja en el proyecto Vicuña”, expresó Menem.

    El titular de la Cámara baja destacó además la movilización de los vecinos y aseguró que acompañará los reclamos de la comunidad para sostener las fuentes laborales relacionadas con la actividad minera.

    “Les queríamos agradecer a toda la gente de Guandacol y decirle que cuente con nuestro apoyo, porque vamos a hacer lo imposible para que el Gobierno provincial no vuelva a trabar el trabajo que le da este emprendimiento a todo el pueblo y a toda la comunidad”, sostuvo.

    La visita se produjo en medio del debate que atraviesa la provincia por el avance del proyecto Vicuña y su impacto económico en distintas localidades del oeste riojano, donde sectores de trabajadores y vecinos reclaman continuidad laboral y mayor participación en las decisiones vinculadas a la actividad minera.

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