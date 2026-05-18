    • 18 de mayo de 2026 - 08:56

    Nuevo Cuyo Minero: anuncios, expectativas y debate sobre el futuro del sector, lo que dejó la Expo San Juan Minera 2026

    Ya se puede descargar una nueva edición de Cuyo Minero, con entrevistas, análisis y testimonios sobre el impacto y las perspectivas de la actividad minera en la región.

    Cuyo Minero.

    Cuyo Minero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La minería volvió a posicionarse como uno de los principales motores del debate económico y productivo de Cuyo. Ese escenario quedó reflejado en la reciente edición de la Expo San Juan Minera 2026, que reunió a empresas, proveedores, funcionarios, cámaras empresarias, universidades y estudiantes en un contexto marcado por la expectativa que generan los proyectos vinculados al cobre y las nuevas inversiones.

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    Con una amplia cobertura desde la feria, Cuyo Minero presenta en esta edición un recorrido por los temas centrales que dominaron el encuentro: anuncios de inversión, desarrollo de proveedores locales, empleo, sustentabilidad, infraestructura y el rol estratégico que tendrá San Juan en el crecimiento minero argentino.

    La publicación también incluye entrevistas exclusivas y testimonios de referentes del sector, además de análisis sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la minería en una etapa clave para su expansión.

    Cuyo Minero 17-05-2026

    Entre los principales contenidos de esta edición se destacan:

    • Un informe especial sobre cómo las empresas de servicios, bancos y cámaras empresarias se preparan para el despegue de la minería del cobre en San Juan.
    • La entrevista exclusiva con Ron Hochstein, quien aseguró que los accionistas del proyecto podrían tomar la decisión final de inversión antes de fin de año.
    • El análisis Flavio Fama, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la Nación, sobre la creación de la Mesa Nacional Minera y los próximos debates legislativos vinculados al sector.
    • Historias de emprendedores y proveedores sanjuaninos que comenzaron a reconvertirse para competir en el negocio minero.
    • El impacto que genera la minería entre estudiantes universitarios, que ya ven en la industria una salida laboral concreta.
    • El crecimiento de empresas tecnológicas locales que desarrollan soluciones para minería, petróleo e inteligencia artificial.

    Podés descargar el nuevo suplemento Cuyo Minero completo (hacé click aquí)

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