Nuevo Cuyo Minero: anuncios, expectativas y debate sobre el futuro del sector, lo que dejó la Expo San Juan Minera 2026

La minería volvió a posicionarse como uno de los principales motores del debate económico y productivo de Cuyo. Ese escenario quedó reflejado en la reciente edición de la Expo San Juan Minera 2026, que reunió a empresas, proveedores, funcionarios, cámaras empresarias, universidades y estudiantes en un contexto marcado por la expectativa que generan los proyectos vinculados al cobre y las nuevas inversiones.
Con una amplia cobertura desde la feria, Cuyo Minero presenta en esta edición un recorrido por los temas centrales que dominaron el encuentro: anuncios de inversión, desarrollo de proveedores locales, empleo, sustentabilidad, infraestructura y el rol estratégico que tendrá San Juan en el crecimiento minero argentino.
La publicación también incluye entrevistas exclusivas y testimonios de referentes del sector, además de análisis sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la minería en una etapa clave para su expansión.
Entre los principales contenidos de esta edición se destacan:
- Un informe especial sobre cómo las empresas de servicios, bancos y cámaras empresarias se preparan para el despegue de la minería del cobre en San Juan.
- La entrevista exclusiva con Ron Hochstein, quien aseguró que los accionistas del proyecto podrían tomar la decisión final de inversión antes de fin de año.
- El análisis Flavio Fama, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la Nación, sobre la creación de la Mesa Nacional Minera y los próximos debates legislativos vinculados al sector.
- Historias de emprendedores y proveedores sanjuaninos que comenzaron a reconvertirse para competir en el negocio minero.
- El impacto que genera la minería entre estudiantes universitarios, que ya ven en la industria una salida laboral concreta.
- El crecimiento de empresas tecnológicas locales que desarrollan soluciones para minería, petróleo e inteligencia artificial.
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