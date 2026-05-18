Nuevo Cuyo Minero: anuncios, expectativas y debate sobre el futuro del sector, lo que dejó la Expo San Juan Minera 2026

Ya se puede descargar una nueva edición de Cuyo Minero, con entrevistas, análisis y testimonios sobre el impacto y las perspectivas de la actividad minera en la región.

La minería volvió a posicionarse como uno de los principales motores del debate económico y productivo de Cuyo. Ese escenario quedó reflejado en la reciente edición de la Expo San Juan Minera 2026, que reunió a empresas, proveedores, funcionarios, cámaras empresarias, universidades y estudiantes en un contexto marcado por la expectativa que generan los proyectos vinculados al cobre y las nuevas inversiones.

Con una amplia cobertura desde la feria, Cuyo Minero presenta en esta edición un recorrido por los temas centrales que dominaron el encuentro: anuncios de inversión, desarrollo de proveedores locales, empleo, sustentabilidad, infraestructura y el rol estratégico que tendrá San Juan en el crecimiento minero argentino.

La publicación también incluye entrevistas exclusivas y testimonios de referentes del sector, además de análisis sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la minería en una etapa clave para su expansión.

Cuyo Minero 17-05-2026

Entre los principales contenidos de esta edición se destacan: