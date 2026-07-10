    • 10 de julio de 2026 - 13:40

    Pablo Sampallo, nuevo Gerente Comercial y de Desarrollo de Negocios de Milicic S.A.

    La Empresa Milicic S.A., referente en ingeniería y construcciones anunció la incorporación de un nuevo gerente.

    Pablo Sampallo.

    Pablo Sampallo.

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    Pablo Sampallo asume la Gerencia Comercial y de Desarrollo de Negocios de Milicic S.A. a partir de este mes. Con una trayectoria destacada en la industria automotriz y minera liderará la estrategia comercial de la compañía en un momento clave para las operaciones de Milicic. Sampallo reemplaza en el cargo a Gustavo Mas.

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    La incorporación de Sampallo se da en el marco del plan de desarrollo de capacidades y fortalecimiento de la propuesta de valor de Milicic S.A. Desde su nuevo rol, será responsable de liderar la estrategia comercial de Milicic en los diferentes segmentos de mercado, afianzar la expansión regional y generar nuevas oportunidades de negocio, con foco en modelos colaborativos, alianzas estratégicas y la relación con actores destacados de los entornos en los que operamos. "Estamos convencidos de la visión estratégica que aportará Pablo en su nuevo rol.

    Su conocimiento del sector minero, experiencia en la gestión de cadena de suministros y visión integral sobre nuestros segmentos estratégicos serán claves para abordar los desafíos futuros que asumimos para nuestro desarrollo en Argentina y la región", destaca María de los Ángeles Milicic, Gerente General de Milicic S.A.

    Sampallo es un ejecutivo con más de 30 años de experiencia en el liderazgo de la gestión de Cadena de Suministros, Compras Globales y Logística con una sólida trayectoria en Ventas, Marketing, Postventa y Distribución. Desarrolló gran parte de su carrera en General Motors, con responsabilidades gerenciales y de dirección en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Medio Oriente. Más recienteme lideró la estrategia de Supply Chain en Cerro Negro

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