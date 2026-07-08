El Pachón alcanzó los 720 trabajadores e invirtió USD 44,5 millones en proveedores locales

El Pachón cerró su campaña de exploración 2025/2026 superando los 720 trabajadores, entre empleo directo e indirecto. A su vez, invirtió más de 44,5 millones de dólares en proveedores locales para realizar las tareas necesarias, de los que el 31% fue para empresas de Calingasta.

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Con este balance, el proyecto de cobre cerró siendo uno de los que más actividad exploratoria tuvo, ya que alcanzó los 21.246 metros de perforación distribuidos en 53 pozos. Esto lo deja cerca de otros proyectos como Lunahuasi o Altar, que están en las etapas más intensivas de exploración, debido a que son sitios que cuentan con menos conocimiento de su potencial geológico.

En cambio El Pachón es uno de los yacimientos más conocidos del país, siendo el que más recursos tiene identificados. Debido a esto las tareas no tienen que ver tanto con encontrar valores de cobre, su principal recurso, por lo que las tareas se concentraron sobre todo en estudios de geofísica, geotecnia, hidrogeología y magnetometría. Este tipo de datos son clave para el desarrollo de la ingeniería y servirán, según la empresa, para avanzar en el modelado del yacimiento.

Este gigante del cobre, que fue descubierto en los años ‘60, se encuentra en una etapa clave. Es que en 2025 Glencore presentó la solicitud de ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, por una inversión que podría rondar los 9.500 millones de dólares para poner en marcha la mina. Todavía no cuenta con aprobación del comité que evalúa las propuestas, pero esta campaña es clave para que la firma tenga los datos necesarios para avanzar en una posible construcción.

Sobre la importancia de esta campaña habló Christoff Kuhn, director de Portafolio de Proyectos LATAM de Glencore, quien afirmó que “los proyectos se construyen paso a paso”. A su vez, el ejecutivo señaló que el trabajo en esta temporada es un hito que “reafirma nuestro compromiso de avanzar con disciplina, seguridad y responsabilidad para desarrollar una operación de clase mundial que produzca cobre de manera segura, confiable y sostenible”.

Impacto local de la campaña de exploración

Según el reporte de final de temporada, El Pachón tuvo en actividad un equipo de geología compuesto por 60 profesionales en total. De estos 30 son parte del equipo directo y la otra mitad fueron profesionales sanjuaninos contratados especialmente para poder lograr los objetivos que se habían propuesto al inicio de la campaña.

Para llevar adelante las tareas también trabajaron durante estos meses 600 personas de San Juan y las comunidades aledañas de forma indirecta, que formaban parte de las firmas proveedoras de bienes y servicios que trabajaron durante los meses de mayor trabajo.

Según detallaron en un comunicado, la inversión total a empresas prestadoras de bienes y servicios de la provincia alcanzó los 44,5 millones de dólares, pero a su vez destinaron 500 millones de pesos en programas de educación, capacitación, fortalecimiento institucional y de emprendimientos en las comunidades.

Obras para el desarrollo futuro de la mina

En paralelo con la campaña de exploración, la firma avanzó con obras de infraestructura para el proyecto, que a su vez son de importancia para la comunidad. Los más importantes fueron los puentes sobre los ríos Colorado y Los Patos.

En este trabajo invirtieron 15 millones de dólares y, según confirmaron, priorizaron el empleo local. Durante las obras llegaron a un pico máximo de 120 trabajadores directos, el 90% de estos del departamento Calingasta. También valoraron que “las tareas realizadas en el periodo estival se desarrollaron sin incidentes ni lesiones, gracias al cumplimiento de los más altos estándares de seguridad”.

También avanzaron con mejoras y ampliaciones en los módulos habitacionales en los campamentos Pachón y Carnicería, colocaron luminarias solares e instalaron enfermeras equipadas junto al policlínico central del campamento, para tener la infraestructura necesaria para esta campaña y tareas futuras.

Un año de movimientos para el proyecto

El Pachón es un emblema del cobre sanjuanino, pero si bien es el proyecto más conocido de la provincia, no ha sido desarrollado hasta el momento. En el último año la compañía ha generado varios movimientos clave.

El primero fue la presentación en el RIGI, el 16 de agosto de 2025. En declaraciones a DIARIO DE CUYO a finales del año pasado, el CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, dijo que estaban avanzando con el comité, trabajando para obtener la aprobación del mismo. Durante este año hubo también una buena noticia para el proyecto con la aprobación de las modificaciones a la Ley de Glaciares.

El pasado 2 de julio Glencore también fue noticia por la incorporación de dos nuevos ejecutivos, uno de ellos vinculado directamente al proyecto ubicado en San Juan. Se trata de Ivan Grgic, quien luego de estar más de una década vinculado a Josemaría y luego a Vicuña, se convirtió en el nuevo gerente de Relaciones Institucionales del proyecto.