Musimundo entra en concurso preventivo: una de sus empresas dueñas busca reestructurar sus deudas

La cadena de electrodomésticos y tecnología Musimundo vuelve a quedar en el centro de la escena financiera. Carsa, una de las empresas propietarias de la marca, solicitó formalmente la apertura de un concurso preventivo de acreedores con el objetivo de reestructurar su situación económica y asegurar la continuidad de sus operaciones.

El desempleo y la informalidad se profundizaron en los últimos dos años, según la UCA

El dólar blue cerró a $1.550 en San Juan y el oficial retrocedió tras tres semanas de subas

La presentación fue realizada el 7 de julio ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 23 de Resistencia, Chaco, y representa un nuevo capítulo para el sector del retail argentino, que en los últimos años sufrió el cierre o la crisis de importantes compañías, entre ellas Garbarino.

La decisión fue aprobada por unanimidad durante la asamblea de accionistas celebrada el 30 de junio. Según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el concurso preventivo constituye la herramienta legal más adecuada para afrontar su situación patrimonial y financiera.

El plan de Carsa tiene cuatro objetivos principales: garantizar la continuidad de la actividad comercial, preservar los puestos de trabajo, proteger el valor de sus activos y ordenar la reestructuración de sus pasivos para cumplir con sus obligaciones.

Carsa nació en Resistencia y, durante la década de 1980, se asoció con Bazar Avenida y Electrónica Megatone para crear la red Megatone. La alianza les permitió realizar compras conjuntas y fortalecer su posición frente a competidores nacionales como Garbarino y Frávega.

El esquema comenzó a modificarse en 2008, cuando Bazar Avenida ingresó en concurso preventivo. Poco después, Carsa y Electrónica Megatone adquirieron la marca Musimundo, que había alcanzado gran popularidad durante los años 90 gracias al auge de la venta de CDs y productos de entretenimiento.

La compra marcó el inicio de una nueva etapa para la empresa. Mientras Bazar Avenida mantuvo la marca Megatone, Carsa y Electrónica Megatone rebautizaron sus sucursales como Musimundo.

Sin embargo, esa sociedad también cambió. Hace dos años, Electrónica Megatone decidió abandonar la marca y transformar sus más de 200 locales en On City. Desde entonces, Musimundo quedó bajo la órbita de Carsa, que hacia fines de 2024 conservaba unas 70 sucursales, principalmente distribuidas en el norte del país.

No es la primera crisis

La actual presentación no constituye un hecho inédito. En 2018, Carsa también recurrió al concurso preventivo para reorganizar sus finanzas, en un contexto marcado por dificultades económicas y financieras que, según explicó entonces la empresa, comprometían la continuidad del negocio.

En aquella oportunidad, la firma sostuvo que la medida buscaba proteger más de 2.000 puestos de trabajo y asegurar la continuidad de las operaciones.

La historia de Musimundo registra otro antecedente aún más lejano. En 2001, cuando la compañía estaba controlada por The Exxel Group, también solicitó un concurso preventivo para renegociar una deuda de 206 millones de dólares.

En ese momento, la empresa atribuyó la crisis a la profunda recesión económica, la caída del consumo, el crecimiento de la piratería de discos y una expansión comercial que terminó generando un elevado nivel de endeudamiento. El plan incluyó el cierre de locales y la continuidad operativa mientras negociaba con bancos y proveedores.

Con esta nueva presentación judicial, Musimundo vuelve a enfrentar un proceso de reorganización financiera en un contexto desafiante para el consumo y el comercio minorista, con el objetivo de sostener la actividad y evitar un desenlace como el que tuvo Garbarino.