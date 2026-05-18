Para estar listos ante la demanda vinculada a la minería, profesionales sanjuaninos conformaron una mesa multisectorial

Representantes de entes de profesionales conformaron una mesa multisectorial para analizar las necesidades vinculadas a la minería y las acciones para estar a la altura de lo que se viene.

Que la actividad minera genera grandes expectativas en todos los sectores económicos de la provincia no es una novedad. Sin embargo, muchos de los sectores analizan con preocupación no estar preparados actualmente para lo que será la demanda proveniente de los distintos proyectos mineros. Ante esta situación desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan se dio el puntapié inicial para la conformación de una mesa multisectorial que cuenta con una gran representación de profesionales.

Esteban Costela, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, comentó en diálogo con DIARIO DE CUYO que desde hace un tiempo atrás vienen manteniendo reuniones informales con representantes de distintos colegios y organismos que nuclean a profesionales, con el propósito de establecer la mesa que permita analizar en conjunto las falencias y fortalezas de cada sector de cara a la inminente demanda de los proyectos mineros. “Lo tomamos como que estábamos haciendo punta en la iniciativa, pero cuando charlábamos con los colegios y cámaras todos tenían la misma inquietud. Faltaba contactarse, vimos que todos estaban viendo necesidades que vamos a tener que suplir en el corto plazo, no vamos a llegar y necesitamos comenzar a trabajar. Es bueno saber que estamos todos en la misma sintonía, trabajando juntos”, destacó.

Si bien ya hubo un primer encuentro de la mesa no estuvieron todos los actores que desean sumarse, por lo que no descartan una segunda reunión en el marco del Congreso Nacional FIRA Joven, que se realizará el próximo 28 y 29 de mayo en el Auditorio Eloy Camus. La intención es aprovechar el evento que contará con la presencia de desarrolladores inmobiliarios de afuera de la provincia para poner sobre la mesa todas las necesidades que trae aparejada la minería, como educación, infraestructura, servicios, entre otros.

Los temas más urgentes detectados en la mesa multisectorial de profesionales de San Juan De acuerdo a lo manifestado por Costela, durante el primer encuentro no solo se abordaron las expectativas que cada sector tiene con relación a lo que activará la actividad minera en San Juan cuando esté en plena producción, sino también los temas más urgentes que se deben abordar en lo inmediato.

Entre ellos destacó la infraestructura en obras públicas, desde agua y electricidad en zonas que pueden ser polos industriales; infraestructura privada con galpones e inmuebles de categoría dentro de los estándares que están demandado las empresas mineras; educación bilingüe en zonas residenciales; desburocratización para habilitación de galpones y obras nuevas.