El lado negativo del pistacho en San Juan: bajo la lupa tras detectar 40 trabajadores en negro

El caso genera preocupación debido al fuerte crecimiento que tuvo la producción de pistacho en San Juan en los últimos años.

Un operativo de fiscalización realizado en una finca dedicada a la producción de pistacho en San Juan dejó al descubierto una grave situación de informalidad laboral. Según informaron desde la Delegación UATRE San Juan, fueron detectados 40 trabajadores y trabajadoras rurales que se encontraban sin registrar.

El procedimiento fue encabezado por el delegado regional de UATRE, Miguel Agüero, junto a integrantes de la Seccional 633 de Media Agua e inspectores del RENATRE, quienes llevaron adelante la inspección en el establecimiento agrícola.

image Foto: UATRE.

Durante el control, las autoridades constataron que los empleados desarrollaban tareas totalmente fuera del sistema laboral y previsional, sin acceso a derechos básicos contemplados por la legislación vigente.

Ante las irregularidades detectadas, se labraron las actas correspondientes y se realizó la denuncia formal ante la Subsecretaría de Trabajo, organismo que avanzará con las actuaciones administrativas pertinentes.