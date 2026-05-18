El lado negativo del pistacho en San Juan: bajo la lupa tras detectar 40 trabajadores en negro

Un operativo de fiscalización realizado en una finca dedicada a la producción de pistacho en San Juan dejó al descubierto una grave situación de informalidad laboral. Según informaron desde la Delegación UATRE San Juan, fueron detectados 40 trabajadores y trabajadoras rurales que se encontraban sin registrar.
El procedimiento fue encabezado por el delegado regional de UATRE, Miguel Agüero, junto a integrantes de la Seccional 633 de Media Agua e inspectores del RENATRE, quienes llevaron adelante la inspección en el establecimiento agrícola.
Durante el control, las autoridades constataron que los empleados desarrollaban tareas totalmente fuera del sistema laboral y previsional, sin acceso a derechos básicos contemplados por la legislación vigente.
Ante las irregularidades detectadas, se labraron las actas correspondientes y se realizó la denuncia formal ante la Subsecretaría de Trabajo, organismo que avanzará con las actuaciones administrativas pertinentes.
Desde UATRE remarcaron que el trabajo no registrado afecta seriamente a los trabajadores rurales, ya que impide el acceso a salarios conforme a ley, aportes jubilatorios, cobertura social y condiciones laborales adecuadas.