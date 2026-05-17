El boom del pistacho llegó a los licores: la sabrosa propuesta de dos amigos de Buenos Aires que se enamoraron de San Juan

Entre el 2024 y el 2025 el pistacho cobró un protagonismo que nadie se veía venir. Si bien tenía un buen posicionamiento en el mercado, comenzó a ser incorporado a distintos productos gastronómicos, quedando bien con todo. Desde helado hasta pizzas, el fruto seco lideró las preferencias de los argentinos. Viendo ese interés y con el objetivo de encontrar algo que representara a San Juan, los amigos Martin Paterno y Lucas Pizza crearon el primer licor de pistacho de la provincia a base de pasta.

El producto fue presentado de manera simultánea en tres eventos de gran atracción: la Expo San Juan Minera, la Feria Internacional de las Artesanías y en una expo en Córdoba, y la aceptación del público superó las expectativas. El sabor dulce y la presencia del pistacho se percibe desde el aroma, debido a que se elabora a base de pasta del fruto seco y no con esencia. “Ese es el secreto del sabor”, destacó Martín en contacto con DIARIO DE CUYO.

De esta manera, el emprendimiento Lebrin Cream sumó un producto con espíritu sanjuanino y sabor regional a la amplia variedad de licores que ofrecen.

Lebrin Cream se formó como tal hace poco más de cuatro años de la mano de Martín y Lucas. Ambos, oriundos de Buenos Aires, terminaron en San Juan por distintos motivos.

Con una amistad de más de 20 años, el primero en arribar a la provincia fue Lucas. Involucrado en el rubro automotriz recibió la propuesta de trasladarse dentro de la misma empresa a San Juan para trabajar. Pese a la distancia, la amistad no dejó de ser la misma y durante unas vacaciones ante la invitación de su amigo, Martín no dudó en visitarlo.

“Me invitó a conocer y recorrer, pasear un poco y me encontré con algo que no estaba encontrando en Buenos Aires. Tranquilidad, relaje, disfrute puro. Me encontré con una ciudad que sigo eligiendo”, comenta. Ante todas esas sensaciones no dudó en optar por la provincia como su hogar y se instaló en San Juan con su empresa de turismo.

Antes de instalarse en Cuyo, hace unos siete u ocho años atrás, ya venía rondando por la cabeza de ambos la idea de elaborar licores, ya que es una bebida que comparten y disfrutan. Con ambos viviendo en San Juan, la posibilidad de que la idea se convirtiera en algo real aumentó al punto tal de iniciar con asesoramiento con enólogos e ingenieros de alimentos para desarrollar las primeras recetas.

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Los primeros productos que presentaron bajo la marca Lebrin Cream fueron crema irlandesa y coco. Luego se sumó chocolate amargo y desde entonces comenzaron a analizar incorporar opciones que representaran a San Juan con la identidad que caracteriza a la provincia, y fue ahí cuando el pistacho comenzó a tomar protagonismo en la escena.

“Elaborar el licor de pistacho fue un desafío complejo porque había que estar a la altura de lo que hacemos. Nos encontramos con que en San Juan no había productores que lo habían hecho antes. Sabíamos que algunos productores habían incursionado con esencia y sal marina, pero nosotros pudimos lograr una bebida equilibrado con pasta, obteniendo su sabor característico. Lidiamos mucho con la receta hasta conseguir el punto deseado”, detalló Martín.

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Con el licor de pistacho presentaron también la variedad chocolate blanco; y no descartan seguir sumando opciones, como dulce de leche, limoncello a la crema y frutos rojos. Además, cuentan con una línea de vodka saborizados (caramelo, bubble gum y tropical).

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Suave, cremoso y diferente, así definen al licor del fruto seco que se puede tomar solo o incorporarlo a distintos tragos; siendo ideal para maridad quesos azules, ya que resalta la cremosidad y el sabor intenso; chocolate blanco por ser el complemento dulce ideal; y con frutos secos, siendo un equilibrio perfecto de texturas y sabores.

Dónde encontrar el licor de pistacho y los productos de Lebrin Cream

Debido a la calidad y las características del producto, todas las variedades de Lebrin Cream se pueden encontrar en más de 20 puntos de ventas en la provincia, como vinotecas, tiendas de productos regionales y drugstore. También se puede adquirir directamente en la fábrica ubicada en Calvento 96 este, en Villa Krause.

Tanto el licor de pistacho como el resto de las variedades también se podrán encontrar fuera de la provincia, debido a que el emprendimiento ha logrado insertarse en mercados de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Tucumán.

Todas las novedades sobre los lanzamientos y acciones del emprendimiento se pueden consultar en su perfil de Instagram @leblin.cream.