El Gobierno aseguró que ya devolvió parte del swap en yuanes con China

La Argentina canceló parte del tramo que había usado del swap con China. Si bien la línea se mantiene disponible por la totalidad, que asciende al equivalente en yuanes a US$19.089 millones, el Banco Central (BCRA) informó que fue cubriendo la porción que se había utilizado durante el gobierno de Alberto Fernández.

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Así se desprende del último balance publicado por la autoridad monetaria, que muestra cancelaciones parciales del monto utilizado, que llegó a ser de US$5000 millones. Hubo operaciones a lo largo del año pasado y comienzo de 2026.

Según los datos del organismo, al 31 de diciembre de 2024 el tramo usado del swap con China equivalía a US$3084 millones (a tipo de cambio actual). Para el último día hábil de 2025, el monto activado había caído a US$1028 millones. En tanto, para el 14 de enero de 2026, la fracción utilizada era de solamente US$675 millones, que vencerán de manera gradual este año.

Por lo tanto, hubo dos reducciones del tramo usado: una de US$2056 millones a lo largo de 2025 y otra de US$1381 millones en los primeros días de este año. En total, el monto activado del swap se redujo en algo más de US$2400 millones.

“Lo más probable es que hayan ido comprando yuanes e integrando lo que se había usado. De todos modos, el swap sigue ahí. Lo que se achica es el monto activado, que es lo usado. Es como un descubierto en cuenta corriente: lo cubrís, pero el preacuerdo para correrlo sigue ahí”, explicó el economista Gabriel Caamaño, socio de Outlier. Además, agregó que el efecto en reservas se ve más sobre la composición que sobre la cifra final.

La paulatina cancelación del tramo utilizado del intercambio de yuanes por pesos va en línea con un pedido que había hecho la administración de Donald Trump a la de Javier Milei cuando se negociaba el apoyo financiero estadounidense a la Argentina.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había asegurado que el mandatario argentino estaba comprometido con sacar a China del país, aunque luego tuvo que aclarar que se refería a la influencia militar. Por su parte, el Gobierno había minimizado el tema.

Cómo funciona el swap con China

En un apartado de sus estados contables, el BCRA detalló el funcionamiento del swap con China. Allí explicó que, según el acuerdo bilateral, el banco que requiera una transacción de este tipo debe depositar en una cuenta en sus libros a nombre de la otra parte el monto equivalente en su moneda local. A su vez, el banco requerido deposita en una cuenta en sus libros a nombre de la otra parte el monto equivalente en su moneda local.

“Ambas cuentas son no remuneradas en tanto no se apliquen efectivamente los fondos requeridos y al vencimiento de cada transacción de swap cada banco debita el mismo monto depositado originalmente”, indicó el organismo.

En la misma línea, agregó que durante el plazo de vigencia del swap, cada banco puede utilizar el monto disponible en la moneda local de la otra parte para los fines autorizados en el acuerdo.

El BCRA también resaltó que el primer acuerdo marco entre ambos bancos centrales se celebró en 2009 y fue complementado en 2014 y 2015. Y detalló que el entendimiento inicial que fue renovado el 6 de agosto de 2023, vence el 6 de agosto de este año.