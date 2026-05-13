El Gobierno consiguió los US$300 millones que buscaba en el mercado local y suma dólares para pagar deuda

El Ministerio de Economía recaudó US$300 millones este miércoles en el mercado local, mediante la colocación de dos bonos. Además, logró renovar 110% del vencimiento semanal de deuda en pesos.

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En cuanto a la colocación en moneda extranjera, el Tesoro informó que obtuvo US$150 millones por el Bonar a 2027, que pagó una tasa de 5,12%. Por su parte, el Bonar a 2028 consiguió otros US$150 millones y el Gobierno debió convalidar un rendimiento de 8,55%.

Ambos títulos tenían un monto máximo a emitir de US$150 millones cada uno -que se completó- y la Secretaría de Finanzas realizará una segunda colocación mañana, por US$100 millones adicionales para cada bono.

“Fueron sobre demandados, luego de algunas licitaciones donde la demanda se vio algo más débil. Esto es positivo, ya que sugiere que el apetito por estos instrumentos se mantiene”, analizaron desde el equipo de Research de Puente.

Tras la emisión de este miércoles, el Gobierno ya consiguió US$2579 millones en el mercado doméstico. Sin embargo, la cuenta del Tesoro en el Banco Central solamente tenía depósitos por algo más de US$500 millones tras el ultimo pago al FMI.

Por lo tanto, el desafío para el equipo de Luis Caputo es poder retener cada vez una cantidad mayor de los dólares que consigue vía emisión de deuda. El objetivo de estas colocaciones es que el Tesoro pueda pagar los US$4200 millones que vencen, entre capital e intereses, el próximo 9 de julio.

Fuerte demanda por los bonos duales

Por el lado de la colocación en moneda local, el Gobierno enfrentaba esta semana un vencimiento por $11,2 billones. Un cálculo de PPI indicó que aproximadamente $10,2 billones estaban en manos de inversores privados.

Según informó, la Secretaría de Finanzas consiguió $10,71 billones en el mercado y renovó así 110% de sus compromisos. El mayor interés estuvo en los bonos duales y la Letra capitalizable (Lecap) que vence en septiembre: entre los tres explicaron casi 86% del monto colocado.

De acuerdo a los datos oficiales, estos fueron los montos y tasas de la operación:

Lecap al 30 de septiembre de 2026: $4,48 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,09% y una Tasa Interna de Retorno Efectiva anual (TIREA) de 28,14%.

Bono del Tesoro cero cupón con ajuste por CER (Boncer) con vencimiento el 31 de mayo de 2027: $0,24 billones a una TIREA de 1,54%.

Boncer al 30 de septiembre de 2027: $0,72 billones a una TIREA de 5,04%.

Bono del Tesoro Dual (CER/Tamar) al 30 de junio de 2028: $2,24 billones a una TIREA de 4%.

Bono Dual (CER/Tamar) con vencimiento el 29 de junio de 2029: $2,45 billones a una tasa de 6,19%.

Letra del Tesoro vinculada al dólar cero cupón (Lelink) al 30 de septiembre de 2026: $0,58 billones a una TIREA de 5,11%.

La novedad de la licitación en pesos fue la incorporación del bono Dual a 2028. En PPI consideraron que el instrumento buscaba captar la demanda de bancos, ya que paga la mejor tasa entre inflación (CER) y variación del rendimiento de los plazos fijos mayoristas (Tamar). Por lo tanto, a las entidades financieras les sirve para calzar activos y pasivos.

Dado que los bancos tenían depositados $4,6 billones en el Banco Central a un día -el nivel más alto desde el 10 de diciembre- en PPI ya anticipaban desde la mañana que el Gobierno no tendría que convalidar tasas altas para tener una operación exitosa.

“Con semejante nivel de liquidez disponible para participar de la licitación, creemos que los Duales podrían terminar emitiéndose bastante más en línea con las referencias actuales del mercado secundario", decía en su informe matutino.