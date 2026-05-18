Usar fondos del cobre para créditos y bonos productivos, la propuesta de un especialista

San Juan se encuentra en un momento bisagra respecto a la minería, más cerca de incorporar la minería del cobre a su matriz productiva. Esto significa una ampliación de los fondos que circularán en la provincia, tanto en sueldo como en contratos a proveedores y regalías. Pero, para que esto se traduzca en desarrollo real, es necesario impulsar herramientas especiales.

Esto es lo que alerta Luis Jimenez, director del Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo y especialista en temas vinculados a la energía y el desarrollo productivo. El académico presentó tanto en San Juan como en España una idea para utilizar los fondos mineros de forma distinta a lo que se hizo durante el desarrollo del oro, con la idea de que el crecimiento llegue a toda la economía.

En su propuesta, hasta ahora un trabajo de investigación dentro del marco universitario pero que apuesta a que llegue a actores públicos y privados, se concentra en cómo puede circular el dinero durante la producción del cobre. Su idea es que los fondos que genera la industria minera circulen más tiempo en la provincia y que se puedan generar bonos y sistemas de financiamiento.

Con esta nueva estructura de circulación y uso de las riquezas generadas por la explotación minera, Jiménez dijo que lo ideal es apostar por sectores estratégicos. Así, dijo que la provincia debería invertir no solo en infraestructura, sino también en generar ahorro local respaldado en el metal, potenciar la economía del conocimiento por su potencial exportador, la cadena de valor minera y especialmente apuntar la agroindustria y la gestión del agua.

El académico confirmó que ya llevó su propuesta a referentes del gobierno provincial, empresas mineras y entidades bancarias, con la idea de que se analicen las herramientas. También viajó a España, a Sevilla, a disertar sobre este modelo de desarrollo vinculado a la minería entre sus colegas investigadores.

Aprovechar el flujo de dinero del cobre

La base de la propuesta de Jiménez tiene que ver con aprovechar mejor el movimiento económico que generará la minería del cobre. Según dijo, este metal cuenta hoy con condiciones de mucha demanda y que esta va a crecer y esto lo vuelve un producto atractivo, lo que asegura en el futuro buenos comportamientos de precio, aunque haya “mejores y peores momentos, ya que se espera un precio que dibuje un serrucho”.

Con esto en mente, se puede esperar que la provincia tenga un movimiento de fondos en el futuro vinculada a esta industria. Explicó que “el proyecto propone utilizar esa base estratégica del cobre para que los sanjuaninos a través de un banco como es el San Juan, que hoy tiene un vínculo con el estado, a través de sus proveedores e inclusive el gobierno, negocien con las empresas que parte del capital circule más tiempo en la provincia”.

Jimenez plantea que se cree un “fideicomiso de segunda generación, que cree un Fondo de Desarrollo Regional con Base en la Sustentación Minera, a diferencia de los actuales que solo financian obra pública”. Este modelo plantea que sea un ente autárquico de inversión y garantía.

El ingreso del dinero, dijo, puede ser con dos formatos. Por una parte, pedir a las empresas mineras que utilicen el banco donde está el fideicomiso y que los pagos a proveedores y trabajadores estén más tiempo dentro de la entidad, prestando un servicio o ganancia a la compañía, pero a su vez permitiendo la disponibilidad de fondos que de otra manera entrarían y saldrían con mayor velocidad.

El otro ingreso que sugiere Jiménez es usar los actuales fideicomisos mineros, que reciben el 1,5% de la facturación de los proyectos que así lo acordaron. En el esquema actual estos están manejados por referentes de Minería, el Gobierno provincial y las empresas y los fondos se usan para obras de infraestructura.

No solo obras, créditos y bonos para ahorristas

Otro cambio que propone el especialista de la UCCuyo es el destino de este dinero minero que pasará más tiempo en la provincia. Estos usos serían a través de una entidad bancaria, Jiménez propone el Banco San Juan.

Una de estas opciones tiene que ver con la creación de un “factoring minero y garantías, que el flujo del fideicomiso se destine a pymes locales para que accedan a créditos blandos y puedan comprar maquinaria”, señaló. Si son proveedoras mineras, la alternativa que propone Jiménez es que puedan descontar facturas del sector con tasas preferenciales.

Esto permitiría, explicó, generar una cadena de valor más fuerte que no solo se desarrolle para los proyectos ya instalados en la provincia, sino como un sector industrial fuerte y que pueda exportar. También puede servir a sectores no vinculados con la minería, diversificando la economía y fortaleciendo otras producciones locales.

Para el especialista, es central que se invierta en sectores como la gestión hídrica para solucionar un problema crítico local como es la crisis hídrica o la producción de software y tecnología pensando en mercados externos. De esta manera, “se podría crear un hub tecnológico que permita crear patentes y servicios basados en la experiencia local para exportar conocimiento una vez que el recurso mineral se agote”.

Bonos para cobrizar el ahorro ciudadano

Jiménez agregó otra propuesta: securitizar los beneficios del cobre y crear bonos para que más personas puedan acceder a los beneficios del sector. “Se debería permitir a los ciudadanos, médicos, docentes o pequeños empresarios, que ahorren en instrumentos vinculados al valor del cobre en lugar de dólares”, dijo.

Esto permitiría no solo democratizar los ingresos generados por la extracción de recursos no renovables, sino también crear un “escudo social, ya que la población se convierte en socia indirecta del socio del proyecto, fortaleciendo la licencia social”.

Finalmente, el investigador sanjuanino dijo que una forma de aumentar la posibilidad de éxito es “una alianza estratégica entre San Juan y Mendoza, uniendo los mercados capitales para lograr más escala y solvencia, haciendo que la minería sea una política de estado regional”.