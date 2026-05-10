Confianza plena en el inicio del cobre, pero no ya: lo que se viene después de la feria minera

San Juan reunió a toda la minería nacional y latinoamericana durante los tres días de la Expo San Juan Minera y el balance es positivo, según sus protagonistas. Esta vez para muchos está claro el panorama y la minería del cobre iniciará en la provincia. Pero nuevamente, los empresarios insisten con que hay que moderar las expectativas, porque los grandes contratos y la toma de trabajadores deberá esperar a 2027.

El mensaje es similar al del encuentro en 2024, cuando el mensaje que repetían era que el inicio del cobre era una posibilidad, pero no inmediata. La gran diferencia es que esta vez se habló de plazos más concretos. Algunos hitos están previstos para este año, la mayoría para el próximo y no todos son obras, que es lo que esperan los sanjuaninos por su capacidad para aumentar la contratación de personal y proveedores.

Lo que no cambió entre la edición 2024 y la 2026 es la cantidad de personas que buscaban dejar un currículum durante la feria. A esto se sumó, según referentes de cámaras, que había decenas de empresas buscando sumarse a las instituciones.

Las empresas sanjuaninas que quieren sumarse a los grandes proyectos hablan de un cambio radical en la provincia en los próximos cinco años. Es el tiempo que prevén que demorará en verse el efecto de uno o más proyectos de cobre en pleno funcionamiento, con la construcción terminada, puestos de trabajo más estables y regalías llegando a las cuentas provinciales.

La infraestructura también aparece en el panorama de lo que se viene. Desde el anuncio de una ruta clave para las caleras como es la 153 durante la visita de Karina Milei a la promesa del vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan, Marcelo Álvarez de Veladero, quien dijo que ese será uno de los cambios en la provincia.

También es de esperar que en los próximos meses haya anuncios de financiamiento, informes técnicos y presentaciones al RIGI de otros proyectos que están acelerando en sus avances. Este tipo de noticias ya son conocidas por los sanjuaninos y si bien generan buen ambiente de negocios, demoran en convertirse en inversiones y actividad económica.

Los plazos que se “escaparon” durante la feria

Las grandes empresas mineras no dejaron anuncios concretos de cuándo se verán más licitaciones o contratación de mano de obra. El mensaje oficial de las compañías sostiene que ya se están viendo estos cambios, pero son todavía progresivos, no llamados masivos.

Algunos ejemplos de esto fue la toma de 60 operarios de Vicuña de maquinaria pesada, la licitación del servicio de hotelería y gastronomía tanto en este proyecto como en Veladero o los avances que ya confirmaron que están dando en esta última mina de oro, que está invirtiendo los 380 millones de dólares de su RIGI aprobado.

d76fd5b1-4641-49db-8804-ee7b25c5d84e El recorrido de la feria era sobre todo proveedores mineros, tanto industriales como de servicio. Algunas caras nuevas del exterior tuvieron presencia fuerte.

Entre las fechas “filtradas”, están las que se les escaparon a proveedores al hablar de cómo se están preparando. Por ejemplo, una empresa sanjuanina que tiene un contrato con Vicuña adelantó que tienen 8 meses para tener todo listo para el inicio a toda máquina de las obras de construcción. Esto coincide con el cronograma que adelantó la minera. Ron Hochstein, el CEO de Vicuña, se mostró ilusionado en que este año quede definida la decisión final de inversión de los directivos y aseguró que avanza el trabajo con el gobierno local para tener el acuerdo general con la provincia.

Desde YPF también dieron una buena señal. Durante la presentación de su nuevo combustible minero, Germán Stock dijo que ya están trabajando fuerte con empresas del cobre, aumentando la distribución. Ante la pregunta de cuándo deben empezar a enviar el diesel para los fuera de ruta, dijo que todavía no está definido.

Los grandes proveedores mueven sus piezas

En la cadena de valor minera los proveedores de nivel global, encargados de tecnología que empresas nacionales todavía no pueden vender al sector, también dieron señales. En estos casos es la instalación o ampliación de sus capacidades a nivel local, decisiones de inversión que muestran que ellos también esperan que haya novedades en el corto y mediano plazo.

Durante la feria se vio una visita clave entre Rochstein y el espacio de Finning Cat, la empresa que fabrica y brinda servicio a los camiones mineros. El referente de Vicuña pasó a saludar a Germán Wilson, el country director de la proveedora minera global.

feria expo san juan minera Germán Wilson (izquierda) de Finning Cat, se reunió con Ron Hochstein de Vicuña (centro) durante el evento en San Juan.

Finning Cat es una de las compañías internacionales que tiene presencia en San Juan, con instalaciones con trabajadores sanjuaninos desde hace más de una década. Wilson confirmó que tienen planes para ampliar su capacidad, además de que cuentan con programas de capacitación. “Nos estamos preparando hace tiempo”, reveló.

En la misma línea la empresa Epiroc, que hace maquinaria como excavadoras, perforadoras y software para automatizar el uso de maquinaria, anunció a CUYO MINERO que está cerca de instalarse en San Juan. Patricio Lagarini, el gerente del Cono Sur, confirmó que cerraron un convenio con la UNSJ y ya empezaron a dar capacitaciones a estudiantes para que aprendieran a usar sus equipos, así como tener habilidades para diseñar operaciones con trabajo remoto o automatizado. El siguiente paso, confirmó, es la instalación de una oficina y un workshop en la provincia, para lo que ya están analizando lugares.

Es un desembarco similar al que ya había adelantado este medio con la llegada de FLS, la empresa que hace los molinos que trabajarán en Vicuña. Durante la feria, confirmaron que en dos meses abrirá la primera oficina. La siguiente etapa es la instalación de talleres de mantenimiento, con el que llegarán a 150 trabajadores, para brindar servicios a todo el país desde la provincia.

Informes, financiamiento y ¿dos nuevos RIGI?

Mientras los proveedores avanzan, los grandes internacionales instalándose en San Juan y los locales con un nuevo tono de buscar asociarse a los de afuera, para lo que resta del año puede haber más novedades sobre informes técnicos y el RIGI.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones no tuvo sorpresas durante la feria y todavía siguen pendiente de aprobación los dos proyectos más grandes de San Juan: El Pachón y Vicuña. Pero todo indica que podría haber otras dos presentaciones para los próximos meses. Es que todavía están pendientes de pedir el ingreso Altar y Lunahuasi, este último un proyecto que está terminando una campaña de exploración sin precedentes por su velocidad y buenos resultados.

Si bien no tuvo stand, Gualcamayo también está cerca de tener novedades. El proyecto de oro tiene su RIGI aprobado y el inicio de la inversión depende de que termine su último informe económico, el estudio de factibilidad. Según fuentes de la empresa, eso podría estar listo en los próximos meses.

Entre los proyectos de cobre más avanzados, quedan dos asuntos a resolver: la decisión de inversión final de Vicuña y que Los Azules confirme su financiamiento este año, que es lo que espera su CEO Michael Meding. Esto último fue un tema de discusión durante el evento, ya que los proveedores tienen la esperanza de que sean dos los proyectos de cobre que empiecen a construir en simultáneo.

No hubo novedades concretas sobre este punto, pero sí algunas noticias esperanzadoras. La compañía tuvo reuniones con posibles financistas, pero lo más interesante surgió como una noticia, que confirma lo que ya había adelantado DIARIO DE CUYO hace algunas semanas: Rio Tinto no descarta volver a apostar por la mina calingastina.

En diálogo con este medio, la directora ejecutiva de Nuton (parte de Rio Tinto), Cecilia Perla dijo que la compañía minera estaba buscando alternativas para volver a apostar por San Juan. Durante el evento del 5 al 8 de mayo la agencia Reuters publicó que fuentes de la compañía confirmaban que están evaluando aumentar su participación en la mina sanjuanina.