Argentina Cobre de la Expo San Juan Minera: Morea y Álvarez anticiparon una nueva etapa para la Cámara Minera

La conferencia Argentina Cobre , realizada como side event principal de la Expo San Juan Minera, reunió a empresarios, funcionarios y referentes del sector para debatir el presente y el futuro del cobre en la provincia. En ese contexto, José Morea y Marcelo Álvarez , flamantes autoridades de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) , expusieron sobre inversiones, licencia social, infraestructura y los desafíos que enfrenta la minería sanjuanina.

Expo San Juan Minera: el Ministro de Minería destacó inversiones y el rol de San Juan en el futuro del cobre

Durante el conversatorio, ambos referentes coincidieron en que San Juan atraviesa un momento justo para consolidarse como uno de los polos mineros más importantes de Latinoamérica. También remarcaron la necesidad de fortalecer el rol institucional de la CMSJ frente al crecimiento de los proyectos vinculados al cobre y las demandas que generará el nuevo escenario productivo.

José Morea, presidente de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) y Country Director de Vicuña Corp, sostuvo que el contexto actual obligaba a reforzar la representación institucional del sector. “ Nos pareció que era un momento oportuno de maximizar la representatividad en la cámara, asumir el compromiso y ponerle más el cuerpo a la gestión ”, expresó durante el encuentro realizado en Argentina Cobre.

El directivo explicó que el crecimiento de los proyectos mineros y el volumen de inversiones previstas llevaron a impulsar una nueva etapa dentro de la entidad. “Lo que hoy se está construyendo en Vicuña, con un presupuesto para este año de más de 800 millones de dólares y trabajos que están acelerando, ameritaban que la cámara avanzara hacia un lugar de mejores prácticas internacionales y mayor impacto ”, señaló Morea.

En la misma línea, Marcelo Álvarez, vicepresidente de la CMSJ y vicepresidente de Asuntos Gubernamentales LATAM de Barrick Mining Corporation, indicó que la provincia enfrenta un cambio de paradigma productivo. “San Juan ha estado muy ligado al oro, y lo que se viene es una diversidad productiva minera vinculada más al cobre”, afirmó. Además, agregó que esta nueva etapa “requiere que tengamos un nivel de participación mucho más profundo” y una cámara “con un nivel de profesionalización técnico que esté a la altura de esa discusión”.

Licencia social o acuerdo social: conceptos que la minería busca fortalecer en San Juan

Uno de los ejes principales del conversatorio en Argentina Cobre fue el vínculo entre la minería y la sociedad. Marcelo Álvarez aseguró que la licencia social será determinante para el crecimiento de los nuevos proyectos cupríferos y remarcó que la discusión ya excede únicamente a las empresas.

“La licencia social es uno de los drivers fundamentales de lo que se viene”, sostuvo. Según explicó, el desafío pasa por generar una comunicación más clara frente a una sociedad que quiere conocer cómo impactará el desarrollo minero en su vida cotidiana. “La cámara se está preparando para dar esa discusión, para elevar la comunicación y para que la gente pueda entender mucho más de qué se trata lo que se viene”, afirmó.

Por su parte, José Morea planteó que el concepto de “licencia social” debe evolucionar hacia uno más amplio vinculado al “acuerdo social”. “Una de las cosas que aprendí el año pasado acá en San Juan es no hablar tanto de licencia social, sino más de acuerdo social”, señaló. En ese sentido, explicó que el objetivo es “integrar cada vez más a los actores que rodean a cada uno de nuestros proyectos para hacer minería sostenible”, incluyendo comunidades, proveedores, trabajadores y gobiernos.

Infraestructura, energía y caminos: las necesidades que plantea el crecimiento del cobre

El avance de los proyectos mineros en San Juan también abrió el debate sobre la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la actividad. Durante el intercambio, los referentes de la CMSJ remarcaron que el desarrollo del cobre demandará inversiones en rutas, energía, transporte y servicios.

José Morea advirtió que los tiempos de ejecución de la infraestructura pública no pueden quedar atados únicamente a los recursos futuros que generen los proyectos mineros. “Sería mucho mejor hacer ahora y estar listo en 2030 que esperar a que los recursos se generen a partir de 2030 para recién ahí empezar a construir”, sostuvo.

Morea José Morea aseguró que la Cámara Minera de San Juan debe acompañar el crecimiento del cobre con más articulación y planificación.

El presidente de la Cámara explicó además que existe diálogo permanente con el Gobierno provincial para coordinar las necesidades de cada proyecto y acelerar las obras estratégicas. “Hay oportunidades y tenemos que tratar de maximizar el uso de los recursos para acelerar esas obras lo antes posible”, afirmó.

Marcelo Álvarez agregó que desde la entidad buscan construir una base técnica de información para ordenar el crecimiento del sector. “La idea es poder generar dentro de la cámara una base de información que nos permita ir viendo cuáles son las distintas etapas en las que está cada proyecto y cuáles son sus necesidades estratégicas en términos de infraestructura”, detalló.

Cómo busca la Cámara Minera evitar conflictos entre empresas

En otro tramo del conversatorio, Marcelo Álvarez reconoció que el crecimiento acelerado de la minería también puede generar tensiones internas entre compañías, especialmente por recursos estratégicos como la energía o la infraestructura disponible.

Frente a ese escenario, aseguró que la prioridad será fortalecer técnicamente a la Cámara Minera de San Juan y construir mecanismos de diálogo permanentes. “Logremos entender dónde estamos cada uno y cuáles son las necesidades de cada uno, y tener una base de información clara, que es la que va a evitar el conflicto”, afirmó.

Marcelo Alvarez solo Marcelo Álvarez destacó que la nueva etapa minera en San Juan requerirá mayor profesionalización, infraestructura y diálogo social.

El vicepresidente de la CMSJ destacó además que existe consenso dentro de la comisión directiva para avanzar hacia una estructura más profesionalizada y eficiente. “Hemos logrado encontrar en la comisión directiva una necesidad de todos de tener esta discusión y este diálogo”, expresó.

Las empresas mineras buscan mejorar la comunicación con la sociedad

La necesidad de administrar las expectativas sociales frente al boom del cobre también ocupó parte de la discusión en Argentina Cobre. Tanto Morea como Álvarez coincidieron en que la comunicación será clave para evitar frustraciones en proveedores, trabajadores y comunidades.

José Morea explicó que desde la cámara impulsan nuevas mesas de trabajo abiertas a distintos sectores. “Estamos intentando implementar una mirada distinta a la apertura de diferentes mesas, donde puedan participar estos actores”, indicó. Según señaló, el objetivo es acercar información concreta sobre hacia dónde avanza la minería y dónde estarán las oportunidades reales.

Marcelo Álvarez agregó que muchas veces los anuncios generan expectativas inmediatas que no siempre coinciden con los tiempos técnicos de los proyectos. “Lo que queremos a través de la mesa es aterrizar esas expectativas a hechos concretos y pasos concretos”, afirmó.

Morea y Álvarez destacaron el posicionamiento de San Juan como destino minero

Los referentes de la CMSJ también analizaron el lugar que ocupa San Juan dentro del mapa minero regional y aseguraron que el posicionamiento alcanzado es resultado de años de trabajo conjunto entre el sector público y privado.

“El puesto actual no es casualidad. Es producto de muchos años, de mucho esfuerzo y del ecosistema minero sanjuanino”, expresó José Morea al referirse al atractivo de la provincia para las inversiones.

Por su parte, Marcelo Álvarez sostuvo que San Juan logró construir una política minera de largo plazo. “San Juan es un gran ejemplo en la creación de una política de Estado que trasciende la política”, aseguró.