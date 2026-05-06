Expo San Juan Minera: el Ministro de Minería destacó inversiones y el rol de San Juan en el futuro del cobre

La Expo San Juan Minera es uno de los principales espacio de negocios y debate del sector en Argentina , con eje en el cobre y las oportunidades de inversión . El encuentro reúne a empresas, proveedores y referentes para analizar el estado de los proyectos y el escenario internacional.

En este marco, el Juan Pablo Perea encabezó la apertura con definiciones sobre inversiones, gestión y competitividad , en línea con la estrategia del gobernador Marcelo Orrego para consolidar a la provincia como eje del desarrollo minero.

Durante su exposición Perea, remarcó que el evento no es meramente institucional sino un ámbito donde comienzan a tomar forma proyectos concretos al afirmar que “lo importante es lo que viene, que son las rondas de negocio, las presentaciones de las compañías, las decisiones de inversiones que se van a perfilar en estos próximos días” . En ese sentido, puso el acento en la dinámica del encuentro, donde empresas, inversores y proveedores analizan oportunidades en tiempo real.

El funcionario también vinculó este escenario con la necesidad de avanzar en definiciones rápidas que impacten en la economía provincial, destacando que cada instancia del evento tiene un correlato directo en el desarrollo productivo. La agenda incluye desde evaluaciones de proyectos hasta negociaciones que pueden traducirse en nuevas inversiones en el corto plazo.

Previsibilidad, reglas claras y planificación en minería

En relación con la gestión, el Ministro de Minería sostuvo que “en este gobierno, resolvemos lo urgente, trabajamos lo importante y, sobre todo, diseñamos todos los días el futuro de la provincia de San Juan”, una definición que refleja la línea de trabajo impulsada por la administración de Marcelo Orrego. Este enfoque apunta a generar condiciones estables para atraer inversiones sostenidas en el tiempo.

En ese sentido, destacó el posicionamiento alcanzado por la provincia al afirmar que “San Juan tuvo el honor de quedar primeros en Argentina, primeros en América Latina y el Caribe y una de las 20 principales del mundo para invertir”, subrayando que estos resultados no son casuales sino producto de políticas concretas orientadas a brindar seguridad jurídica.

Además, explicó que este reconocimiento internacional responde a “dar certezas, simplificar procesos y cumplir con la palabra”, elementos que, según el funcionario, son determinantes para que las empresas definan sus estrategias de inversión en el territorio sanjuanino.

El auge del cobre en San Juan concentra el 80% de las inversiones en Argentina

El potencial del cobre fue uno de los ejes centrales del discurso. En ese marco, el Ministro de Minería aseguró que “el 80% de la inversión en cobre proyectada para los próximos 15 años en la Argentina se va a hacer en esta provincia”, lo que consolida a San Juan como el principal polo de desarrollo de este recurso.

Detrás de este escenario, el funcionario mencionó una cartera amplia de proyectos en distintas etapas, con iniciativas de clase mundial que refuerzan la proyección de la provincia dentro del mapa minero internacional. La concentración de inversiones también se explica por las condiciones geológicas y el avance de los procesos de exploración.

En este contexto, el cobre aparece como un vector clave para la economía argentina, no solo por su demanda global sino también por su capacidad de generar empleo, infraestructura y encadenamientos productivos en las regiones donde se desarrolla la actividad.

En otro tramo de su intervención, Juan Pablo Perea subrayó los avances en la gestión pública y afirmó que “hoy el Estado provincial ha dejado de ser un obstáculo burocrático”, marcando un cambio en la relación entre el sector público y las empresas.

orrego casa de gobierno 728x485.webp La carta de Orrego a los sanjuaninos: “Estamos logrando que San Juan crezca”

El funcionario destacó la reducción de plazos administrativos al señalar que “lo que era una traba de seis meses hoy demora 30 días”, y explicó que este avance responde a la simplificación de procesos, la digitalización de sistemas y la modernización del catastro minero, lo que permite mayor transparencia y agilidad.

Además, defendió el rol del control estatal al remarcar que “no se trata de proteger menos, sino de proteger mejor”, poniendo en valor la capacidad técnica de la provincia, con inspecciones, monitoreo ambiental y herramientas que garantizan el cumplimiento de las normativas.

Qué espera el gobierno de los proveedores

En el cierre de su exposición, el funcionario dejó un mensaje directo al sector privado al afirmar que “la provincia hizo su tarea. Yo espero que ustedes hagan la suya”, en referencia a la necesidad de avanzar con las decisiones de inversión y la ejecución de proyectos en curso.

En ese sentido, remarcó que cada demora tiene consecuencias concretas en la economía local, ya que retrasa la generación de empleo, el desarrollo de proveedores y la ejecución de obras en los departamentos mineros, lo que impacta directamente en las comunidades.

Finalmente, destacó el rol social de la actividad al sostener que “la minería no es un fin en sí misma, es la herramienta más poderosa que tiene el Estado para generar trabajo, construir infraestructura y darle a cada familia la posibilidad de vivir mejor”, reforzando la idea de la minería como política de desarrollo.