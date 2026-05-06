Minas Argentinas incorporó a Santiago Victoria como gerente de Comunicación

La empresa Minas Argentinas incorporó a Santiago Victoria como nuevo gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos , en el marco de la expansión impulsada por AISA Group.

Victoria cuenta con más de 20 años de trayectoria en la industria minera y es reconocido por su experiencia en el diseño e implementación de estrategias integrales de comunicación, relacionamiento institucional y gestión de la reputación corporativa. El profesional sanjuanino es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en Gestión de la Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Su desembarco se da en un contexto de fortalecimiento del equipo técnico y de gestión de la compañía, informaron desde AISA Group. En los últimos meses también se sumaron Mauricio Barrionuevo como jefe de Perforaciones, Nicolás Juárez como jefe de Metalurgia, Blas Gonzalo Rodríguez como jefe de Procesos y Soledad Baigorri como jefa de Relaciones Comunitarias.

Desde la empresa explicaron que estas incorporaciones apuntan a acompañar el crecimiento operativo de la mina y fortalecer áreas clave vinculadas a la producción, la eficiencia de procesos y el vínculo con las comunidades y los medios.

En paralelo, avanza el desarrollo del proyecto aurífero Deep Carbonate Project, que cuenta con un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado por 665 millones de dólares. Este plan se complementa con mejoras sostenidas en la productividad de la pila de lixiviación y nuevas campañas de exploración en el distrito.

Actualmente, Minas Argentinas emplea a 297 trabajadores directos, de los cuales el 97% son sanjuaninos. Además, más del 69% de sus proveedores son de origen nacional, lo que posiciona a la operación como un actor clave en el desarrollo económico local.

En su último balance, la compañía reportó 7,1 millones de onzas de oro en recursos, con 4,9 millones categorizadas como reservas probadas y probables bajo la normativa NI 43-101. Solo durante 2025, la firma invirtió más de 11.100 millones de pesos en tareas de prospección y análisis geofísico, incluyendo más de 11.400 metros perforados y obras de infraestructura subterránea que demandaron otros 5.000 millones de pesos.

Por su parte, AISA Group también avanza en otros sectores estratégicos, como el desarrollo del parque fotovoltaico Calicanto en San Luis y la expansión de la pesquera Cabo Vírgenes en Chubut, reafirmando su estrategia de diversificación y crecimiento sostenido a nivel global.