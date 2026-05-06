Expo San Juan Minera: el rol de los proveedores en el crecimiento de la minería local

La Expo Internacional San Juan Minera inició su primera jornada con una convocatoria que supera los 25.000 asistentes en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, en Pocito. El evento reúne a los principales actores que toman decisiones en el sector: ejecutivos de operadoras, proveedores , funcionarios e inversores.

Leonardo Guevara de Vicuña en Expo San Juan Minera: "Vamos a avanzar con una línea de alta tensión"

Con una fuerte impronta local, la provincia vuelve a ser sede de uno de los encuentros más importantes del país, donde se discuten inversiones, proyectos en marcha y oportunidades concretas para empresas sanjuaninas vinculadas a la actividad minera.

Durante la exposición, Patricia Higueras (Veladero) puso el foco en el rol clave de la cadena de valor: “De alguna forma, cómo nos pueden acompañar en este camino todos los proveedores con los que realmente necesitamos y queremos empezar a establecer o seguir manteniendo relaciones comerciales” .

En esa línea, remarcó la magnitud del desafío: “Realmente es un proyecto que va a demandar una gran necesidad de trabajo asociado y de trabajo mancomunado entre empresas y proveedores” .

Un desarrollo por etapas que busca consolidar producción y financiamiento

Leonardo Guevara, Procurement & Contracts Manager del proyecto Vicuña, explicó: “La etapa 1 es la que implica ir sobre el yacimiento de José María, un yacimiento de sulfuros, con lo cual lo que esperamos producir allí es concentrado de cobre, también oro, y esta primera etapa implica la construcción de la planta de sulfuros y empezar a operar, estimando que los primeros 6 años de operación van a ser la fuente de generación de ingresos con la cual se van a seguir financiando las siguientes etapas”.

Sobre la planificación del proyecto, detalló: “Una segunda etapa va sobre los óxidos de Filo del Sol, con la idea de mientras en paralelo estamos produciendo concentrado de cobre en Josemaria, estar trabajando con cátodos de cobre provenientes de Filo del Sol”.

Leonardo Guevara - Vicuña en Feria SJ (2) Leonardo Guevara presentó las etapas del Vicuña Project. Daniel Arias

También explicó el crecimiento futuro: “en una tercera etapa vamos a la parte más profunda, que también tiene sulfuros, y allí vamos a trabajar otra vez con sulfuros, con lo cual la planta que originalmente vamos a ver en la etapa 1 va a quedar chica, entonces esa etapa 3 va a implicar expandir la planta y conectarla con el yacimiento”.

En cuanto al abastecimiento, indicó: “hemos desarrollado desde el área de supply chain tres ejes de trabajo estratégico, el primero tiene que ver con la construcción de una línea eléctrica, el proyecto de interconexión de alta tensión que pretende utilizar parte de la infraestructura existente y prepararla para que pase de media a alta tensión”.

Una apuesta por la minería regenerativa con fuerte inversión en infraestructura

Desde el proyecto Los Azules, Emilio Miranda afirmó: “Los Azules es un proyecto que tiene una base fundamental regenerativa, una base que está directamente unida con la sustentabilidad del proyecto, especialmente por el consumo de agua y por la huella”.

Sobre el avance actual, explicó: “en el 2026 nosotros estamos trabajando en lo que tiene que ver con la ingeniería de detalle para alcanzar el estado de final investment decision, que sería la autorización para construir”.

También detalló las obras previstas: “cuando hablamos de obras tempranas hablamos del camino de acceso, el campamento, la línea de alta tensión que va a tener un rol fundamental en la electrificación y el desarrollo temprano del sitio, y el desarrollo de plataformas y caminos internos de la mina”.

Exponsiones (6) Daniel Arias

En relación al futuro productivo, sostuvo: “estamos estimando que en el 2030 vamos a alumbrar el primer cátodo y hacia el 2031 estar en ritmo completo, con una producción de 205000 toneladas de cobre al año”.

Además, destacó el perfil ambiental: “Los Azules está diseñado para tener una operación 100 por ciento electrificada y para el 2038 ser neutros desde el punto de vista de la huella de carbono”.

El desafío de asumir el momento histórico de la minería

Leonardo Heras, gerente de Abastecimiento de Glencore Pachón, planteó: “hoy estamos ante un momento bisagra en la historia minera argentina y se puede volver a repetir”.

En ese sentido, remarcó: “el proyecto Pachón va a necesitar proveedores que se pongan la camiseta del proyecto, que brinden soluciones, que estén comprometidos con la comunidad y con el desarrollo”.

Exponsiones (5) Daniel Arias

Además, advirtió: “estos proyectos van a necesitar proveedores que resuelvan, que conozcan la montaña, que entiendan la dificultad de los desafíos de construir bajo condiciones climáticas exigentes y que desarrollen a sus equipos de trabajo”.

Y concluyó con un llamado directo: “quiero que nos vayamos hoy con la energía de saber que estamos frente a una oportunidad histórica y que lo que construyamos va a impactar por muchos años en la provincia de San Juan”.

Cómo se reorganiza la gestión de proveedores en plena operación

Por su parte, Daniel Altamirano, coordinador de contratos de Mansfield, explicó: “nosotros estamos trabajando directamente en el día a día, no estamos haciendo adquisiciones de construcción sino más que nada mantenimiento, recambio, compra de materiales y servicios”.

Sobre los cambios implementados, indicó: “hemos estandarizado la línea de abastecimiento a través de procedimientos administrativos para agilizar las contrataciones y no perder tiempo en procesos innecesarios”.

Exponsiones (2) Daniel Arias

También destacó la magnitud de su red: “En nuestra base de datos tenemos 677 proveedores y en el último mes hemos trabajado con 380 proveedores”.

“Hemos desarrollado un plan de desarrollo de proveedores locales, visitando localidades y encontrando muy buenas empresas que pueden integrarse a la minería”, señaló.