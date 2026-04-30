    • 30 de abril de 2026 - 12:25

    ¿Quéres trabajar en la minería? San Juan contará con nuevos cursos para operar maquinaria pesada

    La propuesta es de la Asociación de Operadores de Maquinaria Pesada. Con cupos limitados, el objetivo es capacitar para cubrir la demanda en proyectos mineros.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una nueva oportunidad se abre para los sanjuaninos que estén interesados en trabajar en la actividad minería. Desde la Asociación de Operadores de Maquinaria Pesada (AOMPE) estarán dictando cursos abiertos a la comunidad con el propósito de ampliar el cupo de mano de obra calificada. El primer curso está previsto para junio y en torno a la demanda se irán renovando las ofertas.

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    En San Juan se estima que hay alrededor de 400 operadores de maquinaria pesada. La intención de la asociación civil es renovar los conocimientos de los actuales operadores, y también ampliar el cupo con el propósito de cubrir la demanda emergente que está surgiendo desde los proyectos mineros. “Tenemos entendido que llega mucha gente de afuera porque falta mano de obra calificada. La idea es hacer cursos de una semana, acelerados, con conocimientos tanto prácticos como teóricos y entregar una certificación que avale los conocimientos”, destacó Hernán Molina, presidente de (AOMPE).

    Los encuentros consistirán en el manejo y operación de maquinaria hidráulica, como hidrogrúas, topadoras, camiones y similar. El único requisito que deberán cumplir los interesados en la formación es ser mayores de 18 años y contar con carnet de conducir con una antigüedad no menor a un año (no es necesario que sea profesional).

    La formación está apuntada tanto a hombres como a mujeres y tendrá un costo promedio de $700.000, monto que se utilizará para cubrir el costo de alquiler de la maquinaria a manipular como el pago de los seguros.

    Cómo ser parte de los cursos de maquinaria pesada enfocados en minería

    El dictado del curso iniciará el 1 de junio, aunque la fecha podría modificarse de acuerdo a la demanda de inscriptos que registren. Para el primer encuentro formatico se estableció un cupo máximo de 10 personas.

    Las clases prácticas se dictarán en el camping de ATE, mientras que los encuentros teóricos serán en el salón de ATE. Quienes estén interesados en sumarse a la propuesta deben comunicarse al 2645091753.

    Uno de los objetivos de AOMPE es poder, en el corto plazo, establecer contacto con empresas y cámaras de prestadores mineros para que aquellas personas que se certifiquen puedan realizar las prácticas (con posibilidades a ser incorporados a la planta de empleadores) en las empresas locales antes de subir a los proyectos mineros en alta montaña.

    Sobre la Asociación de Operadores de Maquinaria Pesada

    La asociación civil sin fines de lucro se encuentra vigente en la provincia desde el 2021, aunque estuvo varios años suspendida por inactividad de las gestiones anteriores. En 2025, con Hernán Molina a la cabeza, se logró reactivar nuevamente.

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    El objetivo del organismo es concretar capacitaciones vinculadas a la operación de maquinaria pesada, formando mano de obra calificada apuntada a la minería.

    “También queremos ser nexo con las empresas, informarles que tenemos operadores y hacer seguimiento sobre la calificación de los trabajadores. Incluso no se descarta poder establecer convenios o similar con las empresas para que ellos nos faciliten las maquinarias, en la medida de los posibles, para formar a sus trabajadores y poder abaratar los costos de los cursos para los aspirantes”, precisó Molina.

    De esta manera, se abre una nueva oportunidad para los sanjuaninos que quieran incorporarse a la actividad minera.

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