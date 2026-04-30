Tras el conflicto, Vicuña prepara obras viales y la reactivación del diálogo minero en La Rioja

La compañía destacó la decisión de la administración provincial de avanzar con las Declaraciones de Impacto Ambiental. El plan contempla retomar los trabajos en la Ruta 506 y el bypass a Guandacol, priorizando la contratación de empresas y trabajadores locales.

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La empresa Vicuña comunicó la intención de retomar las actividades operativas y de infraestructura en la provincia de La Rioja, tras la decisión del Gobierno de la vecina provincia de avanzar con el tratamiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental. Este paso administrativo resulta fundamental para dar continuidad a las obras de la ruta provincial 506 y concretar el bypass a Guandacol, tareas que se reiniciarán de forma inmediata una vez que la orden judicial que actualmente las impide sea dejada sin efecto por las autoridades competentes.

El Gobierno de La Rioja y la Justicia de esa provincia habían actuado para frenar el proyecto, derivando en un conflicto sin precedentes con San Juan.

El reinicio de los trabajos permitirá normalizar el mantenimiento del camino y avanzar con el proceso de licitación para la circunvalación de Guandacol. En este sentido, la firma resaltó que la participación de empresas riojanas en la licitación es una pieza central de su estrategia, ya que la fase de construcción representará una fuente directa de empleo para los miembros de las comunidades cercanas. Precisaron que "todas las actividades previstas se llevarán adelante bajo estrictos estándares técnicos, ambientales y operativos, respetando íntegramente el marco regulatorio vigente y retomando el esquema de articulación institucional que se venía abordando previo a las acciones judiciales.

Más allá de la infraestructura vial, el horizonte de la compañía apunta a una integración económica más profunda en la región. Vicuña prevé retomar las conversaciones con el Gobierno de La Rioja para explorar nuevas oportunidades de desarrollo minero en el territorio. Este diálogo buscará impulsar iniciativas de capacitación técnica para la mano de obra local y fomentar el desarrollo de proveedores regionales, con el objetivo de que el impacto económico del proyecto permanezca en la provincia y fortalezca las capacidades de su gente.