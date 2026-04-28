    • 28 de abril de 2026 - 17:02

    La diputada Nancy Picón apuntó contra Quintela por generar "ruido político" por el conflicto contra Vicuña

    La diputada del orreguismo confirmó gestiones por el conflicto educativo, avaló la intimación del Gobierno para garantizar el dictado de clases y reclamó la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este martes, la diputada nacional de Producción y Trabajo, Nancy Picón, recorrió una agenda cargada de temas: el conflicto en los institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan, la tensión por el financiamiento universitario, la relación con el Gobierno nacional, el informe del jefe de Gabinete y el cruce político de La Rioja contra Vicuña.

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    La legisladora confirmó que intervino ante el Ministerio de Capital Humano tras el reclamo de padres autoconvocados por la interrupción de clases. “Hicimos las gestiones que fue trasladar el problema, porque es lo que hacemos los diputados nacionales, ser un nexo”, explicó en el programa Informadísimos de Radio Colón. Según detalló, se comunicó con la ministra Sandra Pettovello y obtuvo una respuesta inmediata: “Nos contestaron, nos generaron un expediente, por lo tanto están en conocimiento de la situación”.

    En ese contexto, Picón se alineó con la decisión del Gobierno nacional de intimar a los rectores de universidades para garantizar el dictado de clases en medio de los paros docentes, una medida que también es respaldada por los padres que impulsan una marcha al Rectorado. Sin embargo, introdujo un matiz clave al sostener que el conflicto no puede resolverse sin financiamiento.

    “Nosotros hemos defendido con el voto el financiamiento universitario, lo hemos defendido ante el veto. Lo que corresponde hoy es que el Ejecutivo Nacional comience a aplicar la ley que se sancionó en el Congreso”, remarcó, marcando una posición que combina respaldo institucional con un reclamo directo a la Casa Rosada.

    La diputada del espacio que lidera el gobernador Marcelo Orrego también se refirió al clima político en el Congreso, en la previa de la presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Hay 4.800 preguntas. Vamos a esperar las respuestas y ver cómo se da la sesión”, señaló, destacando la importancia institucional del informe.

    En paralelo, evitó anticipar definiciones electorales de cara a 2027, en medio de los planteos del vicegobernador Fabián Martín sobre una posible alianza con La Libertad Avanza. “La gente está preocupada por la microeconomía, por el metro cuadrado de cada argentino. Hablar de elecciones en este momento genera rechazo”, advirtió.

    Aun así, dejó en claro que el diálogo político se mantiene abierto. “Tengo excelente relación con diputados de todos los espacios. Ese es el camino”, afirmó, en línea con la estrategia dialoguista del orreguismo a nivel nacional.

    El tramo más filoso de la entrevista llegó al abordar el conflicto con La Rioja. Picón no dejó margen para interpretaciones y apuntó directamente contra el gobernador Ricardo Quintela. La legisladora descartó de plano cualquier discusión jurídica y encuadró el planteo riojano como una maniobra política sin sustento.

    “Queda claro que lo único que pasó ahí fue un gobernador tratando de generar un ruido político y nada más”, disparó, al tiempo que remarcó que la ley que fija los límites interprovinciales “está absolutamente vigente” y fue ratificada en el digesto jurídico sin objeciones de La Rioja.

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