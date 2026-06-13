Rueda empezó a mostrar las cartas del bloquismo para 2027: Atampiz en Zonda y varios nombres en carrera en Iglesia, Angaco y Valle Fértil

Mientras el escenario provincial sigue concentrado en los debates legislativos y la relación entre oficialismo y oposición, el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, comenzó a proyectar públicamente el armado electoral de su fuerza para 2027 y dejó definiciones sobre los dirigentes que podrían protagonizar las próximas disputas departamentales.

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El dirigente aseguró que el partido atraviesa un proceso de renovación y fortalecimiento territorial. "Después de mucho tiempo estamos de nuevo formando cuadros políticos en los departamentos", afirmó, y sostuvo que el bloquismo cuenta con "un semillero muy interesante" de dirigentes jóvenes.

Uno de los casos que mencionó fue el de Zonda. Rueda, en entrevista con Radio Colón, dio por hecho el regreso del actual intendente Miguel Atampiz a la pelea electoral. La referencia surgió cuando los conductores señalaron que "ya se sabe que Miguel Atampiz va a volver a Zonda", una apreciación que el titular partidario no cuestionó y que se inscribe dentro de la estrategia territorial que el bloquismo proyecta para dentro de dos años.

Otro de los departamentos donde el dirigente puso especial atención fue Iglesia, uno de los bastiones históricos de la fuerza. Destacó la necesidad de alcanzar consensos internos entre distintos referentes con peso político.

"En Iglesia están Gustavo, Jorge, Mauro, que seguramente se van a poner de acuerdo y vamos a poder llevar un buen proyecto para ese departamento", señaló en referencia al dipitado Gustavo Deguer, el intendente Jorge Espejo y el exintendente Mauro Marinero. En efecto, Espejo ya cumplió sus dos mandatos y busca sucesor. Podría salir del bloquismo orgánico o de un allegado, ya sea familiar o político.

Rueda reivindicó además el papel que tuvieron los dirigentes iglesianos en la construcción de la licencia social para la actividad minera. "Si hoy se puede hacer minería en Iglesia es porque la dirigencia acompañó a la comunidad y le demostró lo importante que era para ese departamento", sostuvo.

En Angaco, el panorama aparece más abierto. Durante la entrevista surgieron consultas de oyentes sobre una eventual disputa entre el exintendente Carlos Maza Pezé y otros dirigentes locales. Aunque evitó inclinarse por alguno de los nombres, Rueda dejó en claro que la definición pasará por las estructuras partidarias departamentales. "Soy muy respetuoso de las autoridades de los comités. Primero les dejo la discusión a ellos para que la debatan dentro del comité", explicó. También remarcó que buscará evitar internas que provoquen fracturas o alejen dirigentes del espacio.

En Valle Fértil, en tanto, el líder bloquista destacó especialmente la figura de la concejal Mónica Rivero, actual referente partidaria en el departamento. "Mónica se puso al frente del bloquismo y ha logrado convocar a la mayoría de los bloquistas", afirmó. Según relató, la edil viene desarrollando una intensa actividad territorial y legislativa. "Tiene muchas ganas, está realizando muchas actividades y propone permanentemente proyectos", agregó.

Las referencias a estos nombres no fueron casuales. Forman parte de una estrategia de reconstrucción territorial que el bloquismo inició tras las elecciones de 2023 y que apunta a recuperar protagonismo en distintos departamentos de la provincia. "Creo que somos el partido que más dirigentes jóvenes tiene en este momento dispuestos a competir", aseguró Rueda. Sin embargo, evitó hablar de definiciones inmediatas. "Tenemos muchas expectativas para 2027, pero paso a paso", concluyó.