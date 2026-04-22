Orrego se metió de lleno en el conflicto con La Rioja por Vicuña: "Vamos a defender a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque"

El gobernador se pronunció por segunda vez en términos firmes sobre el problema con la vecina provincia. "La ley es la ley, y las provincias no se corren con declaraciones", expresó.

El gobernador Marcelo Orrego se refirió nuevamemte al planteo realizado desde la provincia de La Rioja sobre los límites interprovinciales y la jurisdicción del Proyecto Vicuña, y ratificó la posición del Gobierno sanjuanino respecto de la validez del marco legal vigente.

"Vamos a defender con la ley en la mano, siempre, a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque. El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos"

El gobernador subrayó que la jurisdicción sanjuanina sobre el yacimiento es "clara, legal y reconocida", y remarcó que los recursos naturales ubicados en el territorio provincial corresponden exclusivamente a la Provincia de San Juan, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional.

"No existe ninguna norma en la Argentina que obligue a una provincia a compartir las regalías de sus recursos con otra. Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos. Y lo vamos a defender con la ley en la mano, no con declaraciones en los medios". "No existe ninguna norma en la Argentina que obligue a una provincia a compartir las regalías de sus recursos con otra. Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos. Y lo vamos a defender con la ley en la mano, no con declaraciones en los medios".