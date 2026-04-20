    • 20 de abril de 2026 - 14:00

    Orrego participó en Calingasta del programa 'San Juan Cerca' e inauguró obras de ampliación y refacción en centros de Salud

    El gobernador visitó la comunidad en el Colegio Secundario de Barreal y participó de la inauguración de obras de los Centros de Salud Sorocayense Barreal y La Isla.

    Orrego en su visita a Calingasta.

    Orrego en su visita a Calingasta.

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    Este lunes 20 de abril, el gobernador Marcelo Orrego viajó hasta el departamento de Calingasta, para visitar y recorrer el Operativo San Juan Cerca que se desarrolló en el Colegio Secundario de Barreal, y encabezar la inauguración de las obras de ampliación y refacción de los Centros de Salud Sorocayense Barreal y La Isla.

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    Acompañaron al gobernador en las diferentes actividades, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, la ministra de Gobierno, Laura Palma, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea. Además estuvieron, Nancy Picon y Carlos Jaime, diputados nacionales, Jorge Castañeda, diputado departamental y demás autoridades provinciales.

    En el marco del Operativo San Juan Cerca, organizado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y con la participación de todas las áreas de gobierno, el gobernador acompañó a los vecinos en el desarrollo de las gestiones y encabezó la entrega de Certificados del Programa Aprender Trabajar y Producir.

    Orrego dialogó con los equipos de los ministerios y con los vecinos que se acercaron y destacó la importancia de “este operativo que está al lado de la gente, que viene y expresa sus vivencias, para que nosotros acerquemos las prestaciones de todos los ministerios del Centro Cívico para ponerlo a disposición”.

    Luego, el mandatario se dirigió al acto de inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud Sorocayense, en la Ruta Provincial 406, localidad de Sorocayense, Barreal. Se refirió a la obra como una estructura, “pero estructura fundamental para avanzar en nuevas prestaciones de servicios”, sostuvo.

    “Este centro de salud es parte de esos 140 centros de salud que estamos refuncionalizando, ampliando y generando a nuevos”, agregó.

    Por su parte, el ministro de Salud explicó que “esto nos permite hacer lo que el gobernador nos pide: llevar más servicios a la gente, especialmente a los departamentos alejados. Este centro de salud duplicó su metraje y así brindará más servicios, con la suma de especialidades y en la comodidad para recibir y atender a los pacientes”.

    Para finalizar la jornada de actividades en el departamento, el mandatario y la comitiva, participaron de la inauguración de las obras del Centro de Atención Primaria La Isla, en Ruta Nacional 149 del mismo departamento.

    Como cierre el gobernador puso en valor la tecnología al servicio de las personas y los recursos humanos y agradeció el trabajo de todas las personas que forman parte de cada obra que se ejecuta en la provincia.

    ORREGO ADENTRO OK

    Sobre las obras del Centro de Atención Primaria de la Salud Sorocayense

    El Centro contaba con una superficie inicial de 39.59 m2. Ahora, posee una superficie de ampliación de 72.58 m2 y en total 112.17 m2.

    Previo a la intervención, contaba con un solo consultorio con baño, enfermería con vacunación y entrega de medicamentos, sala de espera con administración y un sanitario.

    Luego de realizadas las obras, se incorporó un acceso principal peatonal, una amplia sala de espera con admisión y administración, la enfermería con un sector de área limpia y área sucia y vacunación. Además, se sumaron, dos nuevos consultorios con sanitarios, farmacia, office y un núcleo de sanitarios públicos.

    Sobre las obras del Centro de Atención Primaria de la Salud La Isla

    Se trata de un Centro de Salud que tenía de superficie inicial unos 40 m2. Ahora, con la superficie de ampliación de 94.29 m2, hace un total de 134.29 m2.

    Previo a la intervención, contaba con tres consultorios, una sala de espera donde funcionaba enfermería, al mismo tiempo, y un sanitario. Luego de realizadas las obras, el edificio posee: un acceso principal peatonal, la enfermería con sector de área limpia y área sucia y vacunatorio. Tres consultorios, una farmacia, office con baño para el personal, un núcleo de sanitarios públicos y una amplia sala de espera con admisión.

    Sobre el Operativo San Juan Cerca

    En esta ocasión, el operativo contó con algunos trámites y servicios específicos, como la verificación automotora y el grabado de autopartes del Registro Único Provincial de Automotor y Autopartes (RUPVAA). Además, se realizaron cursos de Manipulación de Alimentos durante la jornada previa, del que participaron cerca de 50 personas.

    Se entregaron herramientas para dos proyectos de autoempleo. Por un lado, una máquina para hacer churros, y por el otro, un horno con balanza, que beneficiará a dos proyectos de panificación que culminaron la capacitación dentro del Programa Aprender, Trabajar, Producir.

    Además, se entregan 20 certificados de dos capacitaciones, una de cocina regional y otra sobre el manejo y uso seguro de tractor agrícola.

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