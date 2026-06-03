    • 3 de junio de 2026 - 10:48

    Orrego fue invitado a exponer sobre el plan de infraestructura en Nueva York

    El gobernador de la provincia Marcelo Orrego recibió una invitación de la AMERICAS SOCIETY y del COUNCIL OF THE AMERICAS para exponer ante inversores internacionales el plan de infraestructura y requerimientos de financiamiento.

    Orrego fue invitado a exponer plan de infraestructura en Nueva York

    Orrego fue invitado a exponer plan de infraestructura en Nueva York

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    En el día hoy el Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia confirmó ante diputados provinciales que ayer el gobernador Marcelo Orrego recibió una carta de invitación formal firmada por Susan L. Segal President and Chief Executive Officer de la AMERICAS SOCIETY y del COUNCIL OF THE AMERICAS, para que a la brevedad y en fecha a definir por el propio Gobernador pueda presentarse en la sede de esta importante institución dialogar sobre se visión para el futuro del país y de la provincia, junto a un grupo selecto de ejecutivos del sector privado y miembros del AS/COA, junto a las necesidades de financiamiento que la provincia diseña para desarrollar tempranamente su infraestructura.

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    Esta instancia resulta crucial en la estrategia provincial de una eventual colocación de bonos de crédito en mercados internacionales y confirma la ventana de oportunidades que se presentan, según explicó el Ministro.

    Al mismo tiempo refuerza el pedido del Ejecutivo de que la Cámara de Diputados trate rápidamente la ley presentada al respecto y poder empezar tempranamente con obras que signifiquen más trabajo para los sanjuaninos y seguridad que los proyectos de inversión comprometidos cuenten con la infraestructura necesaria.

    El Council of the Americas (Consejo de las Américas) es una destacada organización empresarial estadounidense cuyo objetivo es promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en todo el hemisferio occidental. Participar en las conferencias de esta institución es vital para San Juan porque le permite posicionarse globalmente. Este espacio conecta a la provincia con los principales líderes financieros, fondos de inversión y corporaciones internacionales.

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