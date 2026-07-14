Orrego anunció la repavimentación de la Avenida Benavídez: los detalles de la obra

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, pondrá en marcha, este miércoles 15 de julio, la repavimentación de Avenida Benavídez, en el tramo comprendido entre calle Salta y Bonduel.
Los trabajos arrancan este miércoles 15 de julio. La obra abarcará 3,3 kilómetros entre calle Salta y Bonduel y se ejecutará íntegramente con fondos provinciales
El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, pondrá en marcha, este miércoles 15 de julio, la repavimentación de Avenida Benavídez, en el tramo comprendido entre calle Salta y Bonduel.
La intervención abarcará unos 3.300 metros y forma parte de la Etapa 21 del programa de conservación vial, financiado íntegramente con fondos provinciales. Este será el primer tramo a pavimentar.
La avenida Benavídez constituye uno de los principales corredores viales del Gran San Juan. Conecta los departamentos de Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía, cruza la Ruta Nacional 40 y concentra un intenso movimiento diario de vehículos particulares, transporte público y actividades vinculadas a la producción y los servicios.
Antes de la colocación de la nueva carpeta asfáltica se ejecutarán trabajos de bacheo en los sectores más deteriorados para recuperar la base de la calzada y garantizar una mayor durabilidad de la obra. Posteriormente se avanzará con la repavimentación integral del corredor.
La intervención se desarrollará con una metodología similar a la aplicada sobre avenida Libertador Este, mediante frentes de trabajo dinámicos que permitan reducir los tiempos de ejecución y minimizar las interrupciones en la circulación.
Con esta obra, financiada íntegramente con fondos provinciales, el Gobierno de San Juan continúa fortaleciendo la red vial del Gran San Juan con infraestructura que mejora la conectividad, optimiza la seguridad vial y acompaña el crecimiento de la provincia.