Orrego anunció la repavimentación de la Avenida Benavídez: los detalles de la obra

Los trabajos arrancan este miércoles 15 de julio. La obra abarcará 3,3 kilómetros entre calle Salta y Bonduel y se ejecutará íntegramente con fondos provinciales

El mal estado de la Benvidez viene siendo un reclamo recurrente de los conductores. Foto: Daniel Arias

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El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, pondrá en marcha, este miércoles 15 de julio, la repavimentación de Avenida Benavídez, en el tramo comprendido entre calle Salta y Bonduel.

La intervención abarcará unos 3.300 metros y forma parte de la Etapa 21 del programa de conservación vial, financiado íntegramente con fondos provinciales. Este será el primer tramo a pavimentar.

La avenida Benavídez constituye uno de los principales corredores viales del Gran San Juan. Conecta los departamentos de Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía, cruza la Ruta Nacional 40 y concentra un intenso movimiento diario de vehículos particulares, transporte público y actividades vinculadas a la producción y los servicios.

Antes de la colocación de la nueva carpeta asfáltica se ejecutarán trabajos de bacheo en los sectores más deteriorados para recuperar la base de la calzada y garantizar una mayor durabilidad de la obra. Posteriormente se avanzará con la repavimentación integral del corredor.

La intervención se desarrollará con una metodología similar a la aplicada sobre avenida Libertador Este, mediante frentes de trabajo dinámicos que permitan reducir los tiempos de ejecución y minimizar las interrupciones en la circulación.