Caminos y Sabores 2026: Orrego acompañó la presentación de la gastronomía sanjuanina que expuso platos exquisitos

En el marco de la primera jornada de Caminos y Sabores 2026 , el gobernador Marcelo Orrego participó de "Cocina Caminos' , un espacio donde las provincias presentan una receta para destacar la gastronomía. En este marco, en la inauguración de la feria que tiene lugar en Buenos Aires, fue el turno de San Juan , a través de un show de cocina a cargo de los ganadores del concurso Sabores Sanjuaninos, Gabriela Noroña y Facundo Espejo.

Gabriela Noroña y el desafío de dejar a San Juan en lo más alto de la gastronomía nacional

Los embajadores locales prepararon un crocante de chuchoca, pasta de olivas verdes y conejo confitado en aceite de oliva con tomillo silvestre de Pedernal, además de una bondiola de cerdo braseada con arrope de uva bonarda del Valle de Tulum, acompañada de tomaticán y provoleta de cabra de Calingasta.

Acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, el mandatario provincial destacó la importancia de seguir fortaleciendo espacios que permitan visibilizar la calidad de la producción sanjuanina y el trabajo de quienes transforman las materias primas en experiencias gastronómicas que representan a la provincia dentro y fuera del país.

Durante la presentación se resaltó que la gastronomía constituye una herramienta para difundir la identidad cultural de San Juan, al tiempo que promueve el desarrollo de las economías regionales.

En ese sentido, se destacó el valor de productos emblemáticos como el vino, el aceite de oliva, las aceitunas y otros alimentos que distinguen a la provincia.

De esta manera, la participación sanjuanina en la feria nacional busca fortalecer la articulación entre producción, turismo y gastronomía, generando nuevas oportunidades para productores, emprendedores y trabajadores vinculados al sector. Además, contribuye a posicionar a San Juan en escenarios nacionales, mostrando la calidad de sus productos y el talento de quienes los convierten en propuestas gastronómicas de excelencia.

En el cierre de la primera jornada, las autoridades felicitaron a los cocineros y a todos los participantes por su compromiso y dedicación, destacando que cada plato elaborado con productos sanjuaninos refleja la historia, la cultura y el esfuerzo de la comunidad provincial.

Orrego: “La gastronomía también es una forma de contar quiénes somos, de mostrar la identidad de nuestra tierra y la riqueza de nuestros productos”.