Día de la Independencia en 9 de Julio: un desfile con emoción y tinte solidario e internacional

Los vecinos de 9 de Julio vivieron una jornada patria inolvidable donde la emoción y la solidaridad dijeron presente. Fue durante el desfile que organizó el municipio de 9 de Julio para conmemorar el Día de la Independencia donde hasta se rindió un homenaje al pueblo venezolano.

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La emoción se hizo presente desde el minuto cero en el corazón del departamento de 9 de Julio. Antes de que comenzara oficialmente el desfile patrio, el Club Colombófilo realizó una suelta de palomas blancas como símbolo de libertad que fue ovacionada por todos los presentes.

En el desfile por el Día de la Independencia en 9 de Julio participaron 96 instituciones del departamento.

La misma sensación volvió a aflorar cuando hizo su aparición la imagen de Nuestra Señora del Rosario, patrona de 9 de Julio, para estar presente durante todo el desfile y ante el pedido de los presentes de que bendiga a la Argentina.

El desfile contó con la presencia de la imagen de Nuestra Señora del Rosario, patrona de 9 de Julio.

El momento más emocionante se dio ante un gesto solidario y de alcance internacional. Fue cuando el locutor pidió hacer un minuto de silencio en honor al pueblo venezolano tras la tragedia del terremoto. Todos los presentes, incluidos los niños, cumplieron respetuosamente con la consigna.

Comenzó el desfile y la emoción siguió presente. Es que los primeros en hacer su paso frente al palco oficial fueron los excombatientes y veteranos de Malvinas, bajo una lluvia de papelitos albicelestes y el aplauso eternos de todos los presentes.

Un desfile multitudinario y federal

Tras el paso de los veteranos comenzaron a desfilar las instituciones de 9 de julio, sin faltar ninguna. En total fueron 96 las entidades educativas, deportivas, civiles, artísticas, municipales y tradicionalistas las que hicieron su paso frente al palco oficial. Hasta los emprendedores y artesanos del departamento desfilaron por el Día de la Independencia y con el mensaje de que el trabajo es lo ‘único’ que sacará al país adelante.

El aliento a la Selección Argentina estuvo presente en el desfile.

Aunque las instituciones locales fueron las únicas en protagonizar esta celebración patria. En el desfile también participaron algunas instituciones de Rawson, Santa Lucía, San Martín y Chimbas que quisieron formar parte del evento que contó con un público multitudinario. También lo hizo la colectividad boliviana.

Un desfile sin edad en 9 de Julio

Si bien cada institución que participó del desfile contó con el aplauso entusiasmado de los espectadores, hubo algunos que cosecharon su ovación. Fue el caso de los niños de CDI Primeros Pasitos de los cuales algunos hicieron su paso en brazos de sus padres porque aún no caminan.

La comunidad boliviana también desfiló por el Día de la Independencia.

También fueron ovacionados los chicos con discapacidad que asisten al Hogar de Día 9 de Julio como personas mayores que forman parte del grupo de Adultos Mayores del municipio y del Centro de Jubilados y Pensionados del departamento.

Tras casi dos horas, el desfile entró en su parte final con el paso de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y de las agrupaciones gauchas que también recibieron el reconocimiento del público que permaneció en su lugar hasta la finalización del evento.