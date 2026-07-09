    • 9 de julio de 2026 - 11:54

    Rivadavia: Miodowsky inauguró la remodelación integral de la Plaza El Arriero

    El municipio de Rivadavia continúa con el plan de recuperación de espacios públicos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de Rivadavia sumó un nuevo espacio público recuperado en el departamento. El intendente Sergio Miodowsky encabezó la inauguración de la remodelación integral de la Plaza El Arriero, una obra planificada para modernizar la infraestructura de la zona y brindar a las familias del lugar un punto de encuentro más seguro y accesible.

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    Los trabajos realizados en el paseo público contemplaron la construcción de veredas perimetrales e internas desde cero, además de cordones para delimitar los distintos sectores. Atendiendo a un reclamo histórico de los vecinos del barrio, el proyecto incluyó también la instalación de una nueva parada de colectivo metálica y la construcción de puentes rampa para personas con movilidad reducida.

    En cuanto al equipamiento, la plaza fue dotada de nuevo mobiliario urbano que incluye bancos, cestos de residuos, juegos infantiles y aparatos para realizar actividad física al aire libre.

    La seguridad nocturna fue otro de los ejes de la intervención: las cuadrillas municipales instalaron ocho columnas de iluminación LED de doble brazo, lo que optimiza la visibilidad en todo el predio y sus alrededores.

    Las tareas complementarias abarcaron el bacheo de las calles linderas, limpieza general, nivelación del terreno, la colocación del cartel identificatorio del espacio y la pintura integral de cordones, sendas peatonales y postes. Desde la gestión municipal destacaron que este corte de cintas forma parte del plan integral de puesta en valor de los espacios verdes del departamento para mejorar la calidad de vida comunitaria.

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